Пожизненное... Вынесен приговор бывшему члену Политбюро КПК Сунь Чжэнцаю

07:33 08.05.2018 Первый суд средней ступени китайского города Тяньцзинь вынес приговор бывшему главе парткому города Чунцин, экс-члену политбюро Центрального комитета Компартии Китая Сунь Чженцаю и назначил ему пожизненное заключение за взяточничество.



Суд установил, что осужденный незаконно присвоил более $26,7 млн. Помимо пожизненного строка, у Чженцая конфисковали все имущество, сообщает ТАСС.



Сунь Чжэнцай был одним из самых перспективных политиков Китая. С 2012 года он занимал пост главы парткома города Чунцин, но в 2017 году был смещен с должности в связи с подозрениями в хищении средств, коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.



7 мая стало известно, что китайские власти оштрафовали телеведущего популярного шоу о фондовых биржах Ляо Инцяна на $13,56 млн за манипуляции на рынке. Источник - iz.ru

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