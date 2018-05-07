Назарбаев объявил о создании войск против киберугроз

06:49 08.05.2018 Чтобы защищаться от новых вызовов - в том числе военных и геополитических - в Казахстане созданы специальные войска, которые будут противостоять таким вещам, как киберугрозы. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, выступая на военном параде по поводу праздника 7 мая.



"В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие киберугрозам. Сформированы и интегрированы в систему обороны страны территориальные войска", - заявил в частности Назарбаев.



Военный парад проходил на полигоне военной базы "Отар" в Жамбылской области. В нем принимало участие три тысячи военнослужащих, около 40 летательных аппаратов, а также 300 образцов военной техники.

7 мая 2018 Источник - centralasian.org

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