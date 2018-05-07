Круговая порука мажет как сажа... Даже одиозный вице-премьер по допингу Мутко сохранил свой пост в правительстве РФ

06:36 08.05.2018 Медведев своим решением породил новый анекдот про Мутко



После того, как Виталий Мутко был предложен Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера правительства по строительству, в соцсетях появились многочисленные шутки, связанные с допинговым скандалом, который разразился, пока чиновник был вице-премьером по спорту.



На этот счет, в частности, уже появился такой анекдот:



"Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге", – прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева".



В соцсетях также шутят, что теперь России можно быть спокойной за спорт, но придется поволноваться за строительство, другие напоминают, что именно Мутко курировал строительство стадиона "Зенит-Арена", которое длилось 10 лет и за это время значительно подорожало.



Также многие обратили внимание, что после того, как Медведев предложил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по строительству, депутаты "Единой России" засмеялись. Это слышно на видеозаписи с заседания (c 4.00).



Отметим, что по версии беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Виталий Мутко был, якобы вовлечен в допинговую "схему" с российскими спортсменами. Чиновник был отстранен от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом, также покинул пост главы РФС незадолго до чемпионата мира по футболу.

7 мая 2018,

Текст: Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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