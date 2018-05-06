|Россия вернула в Кыргызстан 62 тонны сельхозпродукции. Фитосанитары развернули
06:20 08.05.2018
На контрольном посту "Карасук" в Новосибирской области инспекторы управления Россельхознадзора задержали сельхозпродукцию с высоким фитосанитарным риском, ввезенную из Кыргызстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, 22 тонны лука и 40 тонн капусты перевозились с недействительными маркировками, которые должны содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. Сельхозпродукция не была пропущена через границу и возвращена обратно.
Напомним, Кыргызстан вместе с Арменией, Казахстаном и Беларусью входит в Евразийский экономической союз. Между странами нет таможенного контроля, но действует фитосанитарный.