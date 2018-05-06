 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.05.2018
08:21  Военный Институт Киргизии передислоцируют в Ош. Ближе к ТВД?
07:33  Пожизненное... Вынесен приговор бывшему члену Политбюро КПК Сунь Чжэнцаю
06:53  Какими последствиями для Трампа обернется обида Ким Чен Ына?
06:49  Назарбаев объявил о создании войск против киберугроз
06:36  Круговая порука мажет как сажа... Даже одиозный вице-премьер по допингу Мутко сохранил свой пост в правительстве РФ
06:32  КырВласти не могут взять след бежавшего из страны экс-1-го-вице-премьера Шадиева
06:27  Турецкие проливы – нерв мировой геополитики. Анкара не намерена отдавать ключ от Босфора и Дарданелл, - "НГ"
06:20  Россия вернула в Кыргызстан 62 тонны сельхозпродукции. Фитосанитары развернули
06:18  Москве придется выбирать, чью занять сторону в надвигающимся Ирано-Израильском конфликте, - А.Шарковский
06:14  В Сирии разбился (сбит?) российский боевой вертолет Ка-52 - пилоты погибли
00:52  Назначение Медведева РосПремьером - это приговор...
00:51  Армянский вопрос, - С.Белкин
00:48  Найдите 5 отличий. Новое (старое) "медвежье" правительство РФ
00:36  Американских учителей заменили гастарбайтерами
00:30  Пхеньяну деваться некуда? Третий межкорейский саммит породил очередную волну эйфории в мире, - Д.Мельников
00:26  Империализм без границ под названием ISDS, - В.Катасонов
00:25  Выход США из ядерного соглашения с Ираном - угроза новой войны, - Н.Бобкин
00:21  Насралла на всех. Шиитская "Хезболла" победила на выборах в Ливане
00:14  В Узбекистане создан "Учебно-экспериментальный центр высоких технологий"
00:11  УзбЧубайс. Гражданин США О.Назиров стал замМинистра инноваций Узбекистана
Понедельник, 07.05.2018
23:08  В Узбекистане уволен глава Службы безопасности президента А.Муминов
22:33  Узб-журналисту Б.Абдуллаеву ("У.Хакназарову") дали 3 года но сразу отпустили
21:06  Порошенко попытается развязать большую войну в Донбассе уже в июне, - "СП"
12:07  Красота - страшная сила. В Ташкенте демонтировали монумент "Герб Ташкента"
12:04  Турция отомстит Америке за С-400. Конфликт Анкары и Вашингтона выходит на новый уровень, - "СП"
12:01  Сломать "кощееву иглу" коллективного Запада, - Ф.Пашин
11:53  Король-демократ Эсватини Мсвати III и 15 его жен, - А.Алексеев
11:48  Елбасы одел военную форму. Парад в Отаре (видео)
11:47  BBC: в гробнице Тутанхамона нет никаких потайных комнат
11:45  Голландские ученые первыми синтезировали зародышей мыши из стволовых клеток. До создания гомункулуса осталось пару шагов...
11:43  Спецназ Казахстана провел марш-бросок в Иордании
11:41  Мусульманская мода. Почему во время намаза женщина должна быть особенно красива
11:37  Что предложили власти Ташкента вместо акции "Бессмертный полк"
08:57  Афган, Хмурое утро. В Хосте взорвана мечеть - 17 убитых и 33 раненых
08:55  Юбочки из плюша... Казахстан-2018: феминизация госаппарата
08:52  Завоевание Ирана монголами: черная туча, опустившаяся на землю, - М.Алонцев
08:51  Украинский колорит русской Смуты (уроки истории), - А.Пыжиков
08:46  Казахов нельзя перекрасить в американцев: что будет, если в Казахстане исчезнет трайбализм
08:00  За годы независимости 570 тысяч кыргызстанцев приняли гражданство России
07:57  Пекин и Нью-Дели посылают миру позитивный сигнал. О неформальной встрече Си Цзиньпина и Н.Моди в Ухане
07:29  Польша борется с сепаратизмом в Силезии, - В.Гулевич
06:42  МВД Пакистана Икбалу прострелили плечо на встрече с пенджабскими избирателями
06:38  В Казахстане суд постановил досрочно освободить профсоюзного лидера нефтяников Елеусинова
06:25  Что стоит за "иранским ядерным досье", которое "похитил" Израиль, - Е.Крутиков
06:19  "Может начаться война". Макрон поссорился с Трампом из-за Ирана
06:16  Рахмон подсчитал объем изъятых в годы его правление наркотиков - 120 тонн
00:50  Армения требует ревизии стратегических интересов РФ на Кавказе, - А.Запольскис
00:48  Умер главред популярной Алма-Атинской газеты "Экспресс-К" Тимур Неталиев
Воскресенье, 06.05.2018
19:12  Любимая офшорка Британии - Виргинские острова, ставят вопрос о независимости
16:38  Жизнь оправдает Честные слова.... Свободу узбекскому журналисту Бобомуроду Абдуллаеву!
14:56  Обама и Буш-младший анонсировали свое выступление на похоронах сенатора-"ястреба" Маккейна, который еще жив...
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москве придется выбирать, чью занять сторону в надвигающимся Ирано-Израильском конфликте, - А.Шарковский
06:18 08.05.2018

Новые массированные удары с воздуха по Сирии неизбежны

Израильская пресса информирует о подготовке проводимой иранским "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) к ракетному удару по военным объектам ЦАХАЛа, находящимся на севере Израиля.

Военные обозреватели ряда изданий Земли обетованной сообщают о готовящейся иранской ракетной атаке с территории Сирии. При этом они ссылаются на источники в израильском военном ведомстве. По имеющимся данным какое-то число баллистических ракет уже доставлено в Сирию силами КСИР и размещено на огневых позициях. Готовится поставка еще большего их количества. Возможно, что этот явный "вброс" информации для прессы является идеологической подготовкой к широкомасштабным ударам с воздуха по военным объектам в Сирии. С учетом того, что в восточной части акватории Средиземного моря находится ударная авианосная группа США (авианосец Harry S. Truman и около десятка ударных кораблей) это все звучит более чем угрожающе.

Израильские журналисты в достаточно импульсивной форме пишут, что Иран намерен отомстить Израилю для чего задействуются все шиитские силы в Сирии контролируемы КСИР, это ливанская военизированная группировка Хезболла и шиитское ополчение, прибывшее из других стран (иранские, иракские шииты, афганские хазарейцы и другие). Но при этом упоминают, что Иран намерен прикрыться перечисленными группировками и не в коем случае не вступать в отрытое военное противостояние с Израилем.

Ранее поступила информация из Минобороны РФ, что российская группировка с Сирии будет располагаться не только на базах в Тартусе и Хмеймим, но и в других пунктах, что естественным образом должно повлечь за собой размещение средств ПВО в новых местах дислокации. Весьма вероятно, что те объекты, где находятся российские силы тоже могут подвергнуться ракетным и авиационным ударам ЦАХАЛ и коалиции. В любом случае, даже если это не произойдет Москве снова придется принимать неприятное для себя решение – втягиваться в противостояния с Израилем и коалицией или оставаться просто наблюдателем, даже если случайно огонь придется по объектам, где располагаются российские военные.

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО

7 мая 18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525749480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  