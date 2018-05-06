Москве придется выбирать, чью занять сторону в надвигающимся Ирано-Израильском конфликте, - А.Шарковский

06:18 08.05.2018 Новые массированные удары с воздуха по Сирии неизбежны



Израильская пресса информирует о подготовке проводимой иранским "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) к ракетному удару по военным объектам ЦАХАЛа, находящимся на севере Израиля.



Военные обозреватели ряда изданий Земли обетованной сообщают о готовящейся иранской ракетной атаке с территории Сирии. При этом они ссылаются на источники в израильском военном ведомстве. По имеющимся данным какое-то число баллистических ракет уже доставлено в Сирию силами КСИР и размещено на огневых позициях. Готовится поставка еще большего их количества. Возможно, что этот явный "вброс" информации для прессы является идеологической подготовкой к широкомасштабным ударам с воздуха по военным объектам в Сирии. С учетом того, что в восточной части акватории Средиземного моря находится ударная авианосная группа США (авианосец Harry S. Truman и около десятка ударных кораблей) это все звучит более чем угрожающе.



Израильские журналисты в достаточно импульсивной форме пишут, что Иран намерен отомстить Израилю для чего задействуются все шиитские силы в Сирии контролируемы КСИР, это ливанская военизированная группировка Хезболла и шиитское ополчение, прибывшее из других стран (иранские, иракские шииты, афганские хазарейцы и другие). Но при этом упоминают, что Иран намерен прикрыться перечисленными группировками и не в коем случае не вступать в отрытое военное противостояние с Израилем.



Ранее поступила информация из Минобороны РФ, что российская группировка с Сирии будет располагаться не только на базах в Тартусе и Хмеймим, но и в других пунктах, что естественным образом должно повлечь за собой размещение средств ПВО в новых местах дислокации. Весьма вероятно, что те объекты, где находятся российские силы тоже могут подвергнуться ракетным и авиационным ударам ЦАХАЛ и коалиции. В любом случае, даже если это не произойдет Москве снова придется принимать неприятное для себя решение – втягиваться в противостояния с Израилем и коалицией или оставаться просто наблюдателем, даже если случайно огонь придется по объектам, где располагаются российские военные.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



7 мая 18 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525749480

Новости Казахстана

