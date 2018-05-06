В Сирии разбился (сбит?) российский боевой вертолет Ка-52 - пилоты погибли

06:14 08.05.2018 Минобороны России назвало вероятную причину крушения Ка-52 в Сирии





Техническая неисправность могла стать вероятной причиной авиакатастрофы российского вертолета Ка-52 на востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.



Вертолет потерпел крушение во время планового полета. Оба пилота, находившиеся на борту, погибли. Тела обнаружила поисково-спасательная группа, они доставлены на аэродром базирования, сообщает "Федеральное агентство новостей".



3 мая при взлете с авиабазы Хмеймим истребитель Су-30СМ упал в Средиземное море у побережья Сирии. предварительной причиной катастрофы стала попавшая в двигатель Су-30СМ птица. В Минобороны заявили, что огонь по самолету не велся. Источник - iz.ru

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