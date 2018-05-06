Армянский вопрос, - С.Белкин

00:51 08.05.2018 Армянский вопрос

тот, чьи ракеты стоят в Армении, достигает уровня смертельной угрозы для Ирана, Турции, Сирии...



Сергей Белкин



В Армении продолжается политический кризис, вызванный протестными акциями оппозиции, которые возглавил депутат парламента Никол Пашинян.



Если задаться вопросом: "А кому и зачем сегодня в мире вообще нужна независимая Армения?" - ответы на него могут оказаться самыми разными. Лично я думаю, что, по большому счету, она нужна только живущим там армянам. Для остальных армян это, конечно, тоже очень важное, дорогое понятие: родина предков и все такое. Во многом - почти миф, почти нематериальный комплекс эмоций. Но при этом - очень важный, ценный, влиятельный. Такой, который "должен быть", которому нельзя исчезнуть не только с лица земли, но и из памяти.



А для всех остальных Армения как государство армян - некое географическое, историко-культурное понятие. Для некоторых - окрашенное в личные воспоминания и отношения, для большинства - просто слово или несколько строчек в энциклопедии.



Ну а если подумать об Армении не "глазами людей", а с позиции государств? Нужна ли Армения России? Америке? Кому-то еще?



Начинаешь об этом думать и приходишь к совершенно циничным предположениям…



Представим крайний вариант: взяли четыре окружающие страны - и поделили Армению между собой. Что делать остальным странам? Да ничего… Просто продолжать иметь дела с этими четырьмя странами. А армяне… Ну, что - армяне? Будут как-то приспосабливаться, жить, работать, умирать... Диаспоре и вовсе ничего существенного в своей практической жизни менять не придется. А эмоции - это эмоции. Всплакнут, глядя на фотографии древних армянских храмов, висящие на стенах их квартир, домов и дворцов в разных странах, перекрестятся, - и жизнь потечет дальше.



Но ведь зачем-то же Россия вот уже более столетия не дает произойти поглощению Армении ее соседями или кем-то еще? Не из христианской же солидарности она это делает? Хотя с России станется… Прагматики в ней, конечно, тоже водятся, порой - и во власти, но вековые тренды исторического пути России обусловлены явно кем-то или чем-то иным. Какой сейчас период переживает Россия - "совестливый" или "прагматический"? Лично я не берусь определить. То одним ликом она обернется, то другим…



Вот Америка - другое дело. Все ясно, четко, недвусмысленно. В том числе и про Армению. Никаких фиглей-миглей: Армения - это фрагмент географической карты. И все. Карты, над которой склонился многозвездный генерал, анализирующий часть "зоны ответственности Объединенного командования вооруженных сил США в Европе" (сокращенно - USEUCOM).



Объединенные командования (ОК) вооруженных сил (ВС) США образованы в соответствии с "Законом о национальной безопасности" Соединенных Штатов Америки (1947) с целью "обеспечить эффективное стратегическое управление вооруженными силами, организовать их применение под единым руководством и осуществить интеграцию соединений и частей всех видов в боеспособные формирования".



Американский генерал смотрит и понимает, что "территория Армения" обладает уникальной значимостью с точки зрения сложившейся конфигурации ТВД (Театра военных действий). Тот, чьи ракеты стоят в Армении, достигает уровня смертельной угрозы для Ирана, Турции, Сирии и остальных сопредельных государств… А тот, кто помимо размещения ракет, превратит еще и страну Армению в агрессивное, волевое, охваченное гневом исторической несправедливости государство с тысячелетней реальной историей, населенное мужественными патриотами, готовыми умереть за свою страну, - тот достигает уровня тактического контроля над всем Ближним Востоком. Тот же, у кого в руках будут два таких инструмента - Израиль и "Нью Армения", - обеспечивает уже и стратегическое превосходство. Причем не просто в регионе, а регионе, который в официальных документах Пентагона называется "Центральным": USCENTCOM. Да-да, тот самый "Хартленд"… И "два Израиля" лучше, чем "один Израиль".



Есть хоть одна причина, по которой США должны отказаться от этого преимущества - тем более, если оно само уже лет тридцать медленно, но неуклонно плывет к ним в руки? А тут еще и Казахстан добровольно отдает суперстратегическую акваторию Каспийского моря американским военно-морским силам…



Почитаем многократно цитированную статью 2012 года Дэниела Гайнора об отношениях США и Армении. В ней немало абсолютно прямолинейных высказываний, типа вот таких: "То, чего Армении не хватает в природных ресурсах: у нее мало нефти, газа или драгоценностей, - она компенсирует в географии. Немногие страны находятся в лучшем положении для формирования внешней политики США, чем Армения…" Армения в настоящее время рассматривается как потенциально мощный рычаг для продвижения американских целей. Посредством экономических и дипломатических стимулов США активно пытаются превратить Армению в союзника. Америка стремится использовать каждую дипломатическую точку давления, которое она может оказать на Иран и на то, чтобы Израиль не начал упреждающую атаку, не втянул Америку в третью ближневосточную войну. Одно из этих направлений давления проходит прямо через Армению.



Может быть, конечно, Америка за эти годы взгляды изменила. И об Армении совсем не думает. И к "событиям в Армении" никакого отношения не имеет, несмотря на более чем двухтысячный штат своего посольства в Ереване…



Для вдумчивого гражданина России не армянской национальности "события в Армении" важны (как бы это эгоистично ни звучало) не сами по себе, а прежде всего как повод для изучения реакции России на внешние раздражители. И еще как толчок для размышлений о том, что это такое - "реакция России"? Это реакция кого - Путина, Лаврова, Пескова, телеведущих, блогеров?.. Или нашего многозвездного генерала, который размышляет об "Эриванском военном округе"?.. Он ведь тоже, по идее, мыслит категориями "ТВД" и "вероятный противник".



Но нет у нас пока практически никакой и ничьей реакции (со стороны власти) на эти "события". Реакция всяких писак и говорунов (включая и меня) мало чего стоит. Ну "отражает мнения" - и все. Российская политика невмешательства хороша лишь в одном случае: если это осознанно сконструированная иллюзия, обман, стратагема. А на самом деле осуществляется скрытая операция по обеспечению российских интересов в Армении. В чем они состоят - обязаны знать не мы с вами, а ГШ МО РФ. И политическое руководство страны. Источник - Завтра

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