Найдите 5 отличий. Новое (старое) "медвежье" правительство РФ

00:48 08.05.2018 Иногда они возвращаются: новыми вице-премьерами России станут бывшие министры



Медведев назвал имена новых вице-премьеров сразу после того, как Путин внес его кандидатуру в правительство



Формально в будущем правительстве Дмитрия Медведева будет шесть новых вице-премьеров, но все они - ветераны госслужбы путинской эпохи. Некоторые из них успели поработать еще с премьером Михаилом Касьяновым, уйти и вернуться в кабинет министров.



Полный состав кабинета министров будет утверждаться в течение нескольких недель, но накануне голосования в Госдуме по кандидатуре нового премьера Дмитрий Медведев объявил, кто может работать его заместителями в правительстве. Всего десять человек, включая руководителя аппарата и первого зампреда.



Для нескольких ключевых вице-премьеров места в новом правительстве не нашлось: в Белом доме не будет первого зампреда Игоря Шувалова, курировавшего оборону Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и, что неожиданно, Аркадия Дворковича.



Кто будет руководить правительством и откуда пришли эти люди?



Антон Силуанов

Татьяна Голикова

Дмитрий Козак

Виталий Мутко

Ольга Голодец

Юрий Трутнев

Максим Акимов

Константин Чуйченко

Алексей Гордеев

Юрий Борисов



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Антон Силуанов за семь лет сделал карьеру от заместителя министра до заместителя премьера



Антон Силуанов



Новый пост: первый вице-премьер, курирует финансово-экономическую политику.



Откуда пришел: никуда не уходил.



Что известно: Силуанов с 1985 года, с перерывом на службу в армии, строил карьеру в минфине - еще советском. Начинал как экономист, и к 2011 году стал заместителем министра финансов, тогда еще Алексея Кудрина.



Карьера Силуанова пошла вверх после увольнения Кудрина, который сказал, что не хочет работать в правительстве Медведева. Зимой 2011 года он стал и.о. министра финансов, а в 2012 стал и министром.



На время его министерской работы пришлись западные санкции, но Россия умудрилась занять за рубежом дважды, разместив евробонды в 2017 и 2018 годах.



Теперь Силуанов получил серьезное повышение: он сменит первого вице-премьера Игоря Шувалова, который курировал финансово-экономический блок. Пост министра финансов он оставит - по схожей схеме работал его бывший шеф, Алексей Кудрин, который был одновременно и вице-премьером, и министром.



У Силуанова была самая большая зарплата из чиновников федеральных министерств в 2016 году: 1,73 млн рублей в месяц. По итогам 2017 года его доход оказался почти в четыре раза меньше.



Увлекается мотоциклами. В интервью журналу Forbes рассказывал, что в правительстве целый клуб любителей мотоспорта.



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Татьяна Голикова была одним из непопулярных министров правительства Путина



Татьяна Голикова



Новый пост: вице-премьер, будет курировать здравоохранение и социальную политику



Откуда пришла: из Счетной палаты



Что известно: Татьяна Голикова начинала карьеру в министерстве финансов, а в 2007 году возглавила министерство здравоохранения и социального развития в правительстве Владимира Путина. Ее супруг, Виктор Христенко, тогда тоже работал в правительстве, курировал промышленность.



Голикова проводила реформу здравоохранения, в ходе которой произошло сокращение скорых и фельдшерских пунктов по всей стране. Голикова была одним из самых непопулярных министров и даже получила прозвище "мадам Арбидол" за подозрения в лоббировании интересов одного их фармацевтических производителей. На время ее работы пришелся большой скандал с закупкой томографов региональными министерствами по завышенным ценам.



В 2012 году Голикова покинула правительство: сначала стала помощником президента Владимира Путина, а затем, в 2013 году, возглавила Счетную палату. В отличие от своего предшественника Сергея Степашина запомнилась активной критической позиций по отношению к государственным структурам и госкомпаниям.



Теперь она снова будет заниматься здравоохранением, а еще образованием и вопросами труда и социального развития. До нее эти полномочия были у Ольги Голодец.



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Дмитрий Козак знает Путина еще с девяностых



Дмитрий Козак



Новый пост: вице-премьер, будет курировать промышленность и энергетику.



Откуда пришел: никуда не уходил.



Что известно: Козак давно знаком с Владимиром Путиным. Он, как и Путин, выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета, но закончил вуз позже. В середине девяностых он работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга, став в 1998 году вице-губернатором города.



В правительстве России Козак работал аж с 1999 года. Начинал он как руководитель аппарата правительства, потом перешел в администрацию президента, где занимался региональной реформой, а к 2004 году снова вернулся в правительство.



В октябре 2008 года он стал вице-премьером, и в этом качестве начал курировать подготовку к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. За успехи в олимпийской стройке Козак получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - одну из высших государственных наград.



После аннексии Крыма именно Козак стал официально курировать социально-экономическое развитие полуострова. В марте 2016 года немецкая газета Bild назвала Козака членом "теневого правительства" Донбасса.



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Виталий Мутко работал с Путиным еще в мэрии Петербурга



Виталий Мутко



Новый пост: вице-премьер по строительству



Откуда пришел: никуда не уходил



Что известно: Свою политическую карьеру Мутко, выпускник мореходного ПТУ и Института инженеров водного транспорта, начинал в Санкт-Петербурге. Он работал в мэрии города в одно время с Путиным.



В нулевые Мутко ушел в футбольную сферу, а затем пять лет представлял Петербург в Совете федерации. Свою карьеру в правительстве он начал в 2008 году, когда кабмин после двух президентских сроков впервые сформировал Путин. Мутко возглавил министерство спорта, туризма и молодежной политики - с тех пор эта структура распалась на минспорта и Ростуризм.



Мутко играл заметную роль в организации Чемпионата мира по футболу 2018 года. Когда Россия выиграла право на проведение турнира, министр выступил со знаменитой речью "лет ми спик фром май харт ин инглиш" - шутил на эту тему даже Путин, через несколько лет подаривший Мутко англо-русский разговорник.



С 2015 года имя Мутко регулярно упоминалось в связи с допинговым скандалом. Тогда международные организации обвинили власти России и лично министра в создании государственной системы поддержки применения допинга.



Мутко обвинения отрицал, а в 2016 году неожиданно для многих пошел на повышение, заняв кресло вице-премьера, курирующего спорт и туризм. Спустя год Международный олимпийский комитет пожизненно запретил чиновнику посещать олимпийские игры. Вскоре после этого Мутко ушел с поста главы Российского футбольного союза. А в марте этого года Мутко покинул должность председателя оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" - его сменил Аркадий Дворкович.



Теперь, по предложению Медведева, Мутко должен заняться сферой строительства. Раньше за нее отвечал Дмитрий Козак. Сам премьер назначение Мутко объяснил тем, что "мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами".



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В новом правительстве полномочия Голодец будут существенно урезаны



Ольга Голодец



Новый пост: вице-премьер по культуре, спорту и туризму.



Откуда пришла: никуда не уходила.



Что известно: Ольга Голодец была одним из самых весомых вице-премьеров в прошлом правительстве, отвечала за весь социальный блок, включая образование и здравоохранение.



Она пришла из бизнеса: с 2002 по 2008 год возглавляла управление социальной политики и персонала компании "Норникель" Владимира Потанина, а затем еще два года была главой совета директоров страховой компании "Согласие". С 2010 по 2012 год она работала в мэрии Москвы, как вице-мэр курировала образование и здравоохранение. В правительство пришла в 2012 году, когда премьером стал Медведев.



За шесть лет работы социальный блок постоянно спорил с финансово-экономическим. Например, Голодец выступала за заморозку пенсионных накоплений, минфин и минэк - против.



В 2012 году Голодец раскритиковала принятый Думой "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами.



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Юрий Трутнев - единственный из вице-премьеров, кто сохранил все полномочия



Юрий Трутнев



Пост: вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе



Откуда пришел: никуда не уходил



Что известно: Трутнев родился в Перми в семье нефтяников, карьеру начинал в Пермском научно-исследовательском и проектном институте нефтяной промышленности, поработал и в комсомоле, и в бизнесе.



В конце восьмидесятых он создал кооператив "Контакт", который разрабатывал и производил спортивные тренажеры, позднее, уже в девяностые продавал иномарки и поставлял швейцарский шоколад "Nestle".



В 1994 году Трутнев избрался депутатом Пермской гордумы, в 1996 году - мэром Перми, в 2000 - губернатором Пермской области. В правительство Трутнев перешел в марте 2004 года, став министром природных ресурсов и проработал там восемь лет, пересидев трех премьеров - Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.



С назначением Медведева председателем правительства в мае 2012 года Трутнев перешел в администрацию президента, но ненадолго. Он вернулся в Белый дом в августе 2013 года, когда его назначили вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.



У Трутнева черный пояс по каратэ кекусинкай, совместно с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко он возглавляет Российский союз боевых искусств. Вице-премьер также увлекается автогонками.



Трутнев дважды ставил абсолютные рекорды по заработкам в правительстве - в 2009 году он задекларировал 155 млн рублей доходов, в 2012 году - более 210 млн рублей.



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Максим Акимов в последние месяцы занимался тем, чем, по словам бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, "болен" Путин - цифровой экономикой



Максим Акимов



Новый пост: вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике



Откуда пришел: из аппарата правительства.



Что известно: О Максиме Акимове известно немного. Согласно официальной биографии, по образованию Акимов историк, после окончания Калужского государственного педагогического университета два года работал учителем истории. Карьеру на госслужбе он начал в 1996 году в правительстве Калужской области, где занимался экономикой и имуществом.



В 2004 году стал министром экономического развития области, а потом и мэром Калуги. В 2007-2012 гг. был заместителем губернатора Калужской области. А в мае 2012 года Акимова пригласили в Москву стать заместителем руководителя аппарата правительства. Последние несколько месяцев именно он занимался вопросами цифровой экономики, а также проектным офисом - одной из идей Медведева.



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Константин Чуйченко - однокурсник премьера Медведева



Константин Чуйченко



Новый пост: вице-премьер, руководитель аппарата правительства.



Откуда пришел: из Кремля.



Что известно: Константин Чуйченко, как и многие другие члены правительства, начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге. Он одногруппник Медведева на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.



После университета Чуйченко пошел работать в прокуратуру, а затем в органы госбезопасности. Однако в начале девяностых он на некоторое время ушел с госслужбы. В 2001 году Чуйченко пришел на работу в "Газпром", которым тогда руководил Медведев. В течение нескольких лет он руководил юридическим департаментом газового гиганта.



В 2008 году, когда Медведев стал президентом, Чуйченко перешел на работу в Кремль в статусе его помощника, став начальником контрольного управления. Это подразделение следит за исполнением поручений главы государства.



Свой пост Чуйченко сохранил и после того, как президентом вновь стал Владимир Путин.



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Алексей Гордеев уже работал министром сельского хозяйства в течение десяти лет



Алексей Гордеев



Новый пост: вице-премьер, будет курировать сельское хозяйство.



Откуда пришел: из Кремля.



Что известно: Гордеев уже был министром сельского хозяйства в течение 10 лет, с 1999 года, а в период с 2000 по 2004 годы был и вице-премьером. Ему удалось поработать при премьерах Владимире Путине, Михаиле Касьянове, Михаиле Фрадкове и Викторе Зубкове. При его участии был создан Россельхозбанк, кроме того, он участвовал в подготовке Земельного кодекса и закона об обороте земель сельхозназначения.



После правительства восемь лет работал губернатором Воронежской области, а совсем недавно, четыре месяца назад, занял пост полномочного представителя президента в ЦФО.



Первое место работы Гордеева, судя по его официальной биографии, - старший прораб СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.



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Юрий Борисов из замминистра обороны переходит сразу на пост вице-премьера



Юрий Борисов



Новый пост: вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс.



Откуда пришел: из министерства обороны.



Что известно: Кадровый офицер Юрий Борисов в правительстве уже работал, но министром никогда не был. Уроженец Вышнего Волочка, выпускник кадетского училища, Пушкинского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО и МГУ, Борисов отдал советским, а затем российским вооруженным силам 20 лет - с 1978-го по 1998 годы. Карьеру госслужащего он начал в 2004 году - с должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. Через три года он ушел на повышение, став замглавы агентства, а в 2008-м, когда его преобразовали в минпромторг, Борисов получил работу замминистра. Начальником его был Виктор Христенко, муж Татьяны Голиковой.



В 2011 году Борисов сменил минпромторг на Военно-промышленную комиссию, но и там получил должность заместителя председателя. Тогда комиссию возглавлял первый зампред правительства Сергей Иванов, президенту этот орган подчинили в 2014 году.



Всего через год Борисов получил новое назначение - замминистра обороны, буквально через несколько дней после того, как 6 ноября 2012 года министра Анатолия Сердюкова сменил Сергей Шойгу. "Коммерсант" писал, что Борисов сомневался, стоит ли ему переходить на работу в военное ведомство - он привык следить за выполнением гособоронзаказа со стороны промышленности.



В минобороны Борисов курировал военно-техническое обеспечение, развитие и модернизацию вооружения. Как замминистра обороны по вооружениям Борисова можно назвать успешным руководителем - при нем истребитель пятого поколения Су-57 дошел до испытаний, в Сирии многие образцы оружия впервые прошли боевое применение. Источник - BBC

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