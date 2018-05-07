Пхеньяну деваться некуда? Третий межкорейский саммит породил очередную волну эйфории в мире, - Д.Мельников

00:30 08.05.2018 Определенное снижение напряженности на Корейском полуострове заметно даже невооруженным глазом. Уже идут разговоры о возобновлении межкорейского экономического взаимодействия и гуманитарных обменов. Но, как всегда это бывает, информационная волна породила и обильную пену.



Появились даже сообщения о том, что северокорейцы на законных основаниях будто бы впервые пересекают границу с Южной Кореей. Хотя визиты высокопоставленных северокорейских делегаций в Сеул осуществлялись и в 2000 году, в момент наибольшего потепления межкорейских отношений.



И все же при ближайшем рассмотрении начинают проявляться доселе не до конца осмысленные детали договоренностей между Пхеньяном и во многом выразителем американских интересов – Сеулом, которые неизбежно станут камнем преткновения.



Главное – подход к проблеме ядерного разоружения Северной Кореи.



США тоном, не допускающим возражений, повторяют мантру о "полном, проверяемом и необратимом отказе" КНДР от ядерного щита/меча, это уж кому как больше нравится, т.н. "денуклеаризация". В Белом Доме под этим термином подразумевают полный отказ Пхеньяна от использования ядерной энергии не только в военных, но и мирных целях.



Иными словами, КНДР должна "отдать в хорошие проверенные руки" не только свои ядерные боеголовки, но и прекратить использовать все атомные реакторы, неважно работают ли они на "войну", или используются лишь в научных целях.



Понятно, что таким образом оппонент США будет лишен возможности поддерживать в работоспособном состоянии свои боеприпасы, начиненные плутонием. Последний, будучи радиоактивным элементом, причем в оружейной версии довольно быстро распадающимся, требует периодического восполнения запасов в боеголовках, особенно с учетом того, что боеприпасы корейского типа не столь совершенны, как у старых ядерных держав. Тем самым, практически начисто лишенная нефти Северная Корея теряет последнюю надежду на энергетическую независимость и отдает себя на милость победителю.



После этого, как мыслят в Вашингтоне, наступит черед ракетной программы – от КНДР потребуют сдать все ракеты, исключая, разве что лишь те, что имеют радиус действия полсотни километров – чтобы в "час икс" не было соблазна нанести удар по южнокорейской столице, а также по американским военным базам в Южной Корее и Японии. Понятно, что все эти процедуры должны проходить под строгим контролем международных, читай – подконтрольных англосаксам, инспекторов, которые будут не только наблюдать за процессом, но и еще поставлять хозяевам столь необходимую им разведывательную информацию по самому закрытому государству мира, требуя предъявить им все новые и новые объекты для проверок.



Большинство мировых СМИ подают дело так, будто все уже решено и другого пути, кроме того, что предначертали за океаном, просто не существует – КНДР, мол, деваться все равно некуда.



Но северокорейское руководство, похоже, имеет несколько иные взгляды. Как сообщают специалисты по Корее, Ким Чен Ын в ходе растиражированного СМИ интервью на межкорейских переговорах говорил о денуклеаризации Корейского полуострова, то есть, разоружаемся, отказываемся от ядерного оружия не только мы, но и те, кто им еще обладает на Корейском полуострове. И вот тут начинается самое интересное. Эти слова по существу прямой намек на то, что США по-прежнему размещают часть своего арсенала Судного дня на территории Южной Кореи, о вывозе которого они всенародно заявляли еще в начале 1990-х годов. В начале нулевых вездесущие южнокорейские журналисты выведали, что на стенах склада одной из баз джи-ай на юге Корейского полуострова есть обозначения, свидетельствующие о наличии там ядерного оружия. После публикации в одном из южнокорейских ежемесячных "толстых" журналов поднялся громкий скандал. Чтобы утихомирить взбудораженное общественное мнение, было предложено провести инспекцию. Мировой гегемон предсказуемо ответил отказом. Сеульским властям стоило больших трудов, чтобы отвлечь внимание общественности от столь серьезного дела. Но ведь вопрос по-прежнему стоит очень остро – американцы, как и раньше, благодаря "продавленным" соглашениям, могут ввозить на территорию своих военных баз в Южной Корее все, что им заблагорассудится, и без всякой проверки. Явным подтверждением тому стал получивший неожиданную огласку скандал с ввозом штаммов сибирской язвы в 2015 году, аккурат перед возникновением в Южной Корее очага опасной эпидемии коронавируса МЕРС. Неплохой козырь для сторонников теории заговора. Понятно, что так и до тактических ядерных боеприпасов недалеко...



Еще один момент, на который намекает в своей речи Ким Чен Ын, также не несет США ничего хорошего. Ведь денуклеаризация, в его понимании, это еще и запрет на заходы американских кораблей с ядерным оружием на борту в гавани на юге Корейского полуострова. Момент крайне неловкий для янки – сейчас почти всякий военный корабль, что российский, что американский, имеет их в своем арсенале, на всякий случай , хотя бы в тактическом исполнении. Если же янки заявят, что не имеют спецбоеприпасов на борту, вряд ли кому-либо будет дано разрешение проверить это. Крайне сомнительно, что американцы здесь пойдут на уступки, ибо в противном случае их оппоненты могут потребовать в дальнейшем запрета на появление в Южной Корее судов с атомной энергетической установкой. Не лучше дела и с американскими стратегическими бомбардировщиками, которые уже исходя из своего предназначения, должны нести ядерное оружие. Они также в последнее время довольно частые гости как на американо-южнокорейских учениях, так и в качестве участников провокационных вылазок малыми группами в воздушное пространство вокруг Корейского полуострова.



Не надо быть экспертом, чтобы понять, что КНДР будет всячески увязывать свои шаги по разоружению и с устранением систем противоракетной обороны, тех самых скандально известных THAAD, размещенных джи-ай в прошлом году под покровом ночи в Республике Корея.



Дополнительный стимулирующий фактор – в выводе этого "железа" крайне заинтересован Пекин, которому не терпится ликвидировать "противоракетный серп", нацеленный на его подразделения "второй артиллерии" (так китайцы привыкли именовать ракетные войска). С учетом того, что на данном этапе Северная Корея и Китай после периода отчуждения, длившегося несколько лет, вновь выражают общность взглядов по многим проблемам мировой политики, данный вопрос будет неизбежно включен в повестку дня.



Что же конкретно сможет предложить Вашингтон Северной Корее в ответ уступки последней? Насколько можно понять, речь идет о мирном договоре. Однако цену подписанным главой Белого Дома бумагам показывают события, разворачивающиеся вокруг иранской ядерной программы: Дональд Трамп из кожи вон лезет, чтобы пересмотреть уже давно скрепленные подписью договоренности. Где гарантия, что то же самое не произойдет и в этом случае? Ведь бравые янки – хозяева своего слова: захотели дали, захотели – взяли обратно. Очень неплохо было бы соблюсти и российские интересы – ведь мы граничим с КНДР и когда-то оказывали ей поддержку в Корейской войне. Мало того, своим существованием КНДР обязана именно Москве, а не корейским партизанам, якобы освободившим Корею от японской оккупации в 1945-м.



Для КНДР сейчас жизненно важно как можно дольше удерживать ядерный меч в своих руках. И для этого хороши любые предлоги.



Хорошо, если роль посредника возьмет на себя Сеул, который для поддержания иллюзии продвижения вперед будет говорить каждой стороне лишь то, что она захочет услышать. В противном случае под сладкие убаюкивания американцев мы получим поглощение Севера Югом Кореи и в конечном итоге враждебные войска на пороге Приморья. Есть вполне здравые мысли о том, что в Сеуле будут саботировать разрушение северокорейской ядерной инфраструктуры, лелея надежду обзавестись им, чтобы утвердить объединенную Корею в статусе великой ядерной державы. Но это уже совсем другая история.



Дмитрий Мельников



07.05.2018 Источник - stoletie.ru

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