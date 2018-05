Империализм без границ под названием ISDS, - В.Катасонов

В начале мая название известного хеджевого фонда Elliott Management Corporation опять замелькало в СМИ. На 2017 год под управлением фонда находились активы в 34 млрд. долл. Основателем и ключевым акционером фонда является скандально известный американский миллиардер Пол Сингер (Paul Singer). Скандальную славу он приобрел тем, что Elliott Management Corporation является финансовым стервятником – инвестором, который приобретает на рынке долговые бумаги суверенных государств за копейки, а затем добивается погашения этих бумаг по ценам, соответствующим обозначенному на бумагах номиналу. Даже если другие держатели долговых бумаг соглашаются на реструктуризацию долга по таким бумагам, стервятник часто ломает с трудом достигнутые договоренности. Так, например, этот фонд сломал с трудом достигнутую в начале 2000-х годов договоренность держателей более 90% суверенного долга Аргентины о его реструктуризации. И заработал на этом большие деньги, а Аргентину опять загнал в долговую петлю.



Основным орудием обогащения Elliott Management и подобных ему фондов-стервятников являются суды. Elliott Management на пару с другим фондом NML Capital обратился в суд Нью-Йорка, который в ноябре 2012 г. постановил, что Буэнос-Айрес должен выплатить перекупщикам долга 1,33 млрд. долл. Причем до перечисления денег стервятникам все остальные платежи по долгам должны были быть приостановлены. Я назвал этот феномен "правовым империализмом".



Однако есть еще более наглая и опасная для человечества форма правового империализма. Речь идет о таком институте, который называется Investor-State Dispute Settlement (ISDS), что значит урегулирование споров между инвестором и государством. Так вот американский хеджевый фонд выразил свое несогласие с тем, что правительство Южной Кореи дало добро на сделку по слиянию компаний Samsung C&T и Cheil Industries. Данная сделка задевает интересы американского фонда, который является держателем пакета акций компании Samsung C&T. Elliott Management заявил, что собирается оспорить решение южнокорейского правительства, обратившись в арбитраж под названием ISDS. Руководство фонда разъяснило, что имеет право на такое обращение – оно предусмотрено двухсторонним соглашением о свободной торговле между Южной Кореей и США (the South Korea-US Free Trade Agreement – KORUS FTA). Пока что американский фонд предпринял первый шаг, а именно уведомил правительство Южной Кореи о намерении проведения арбитража. В соглашении KORUS FTA определено, что такое уведомление дает возможность потенциальному ответчику (государству Южная Корея) исправить ситуацию в течение 90 дней. В случае отсутствия нужной инвестору реакции со стороны государства инвестор передает дело в арбитраж. Очень напоминает ультиматум. Функции арбитража по спорам между инвестором и государством по соглашению KORUS FTA выполняет Международный центр по урегулированию инвестиционных споров – МЦУИС (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID), который входит в состав группы Всемирного банка.



Все это дает нам повод разобраться, что же такое ISDS. В учебниках и словарях мы прочтем, что сегодня, оказывается, многие соглашения между государствами по вопросам торговли и инвестиций дают частным инвесторам право обращаться в арбитражи для того, чтобы оспаривать решения государств, которые могут затрагивать интересы иностранных инвесторов. Решения могут оспариваться как минимум путем отмены решений судов принимающей страны (присуждение штрафов, установление компенсационных выплат, заключение в тюрьму или иные судебные решения в отношении руководителей и сотрудников иностранной компании и т. д.). А как максимум – путем отмены государственных законов, если таковые могут отрицательно влиять на финансовые результаты иностранной компании. Например, принимающее государство может ввести законы в области охраны окружающей среды в целях защиты здоровья населения. Иностранный инвестор может добиваться их отмены, если они потребуют от компании дополнительных затрат и понизят ее прибыли. Также государство может в законодательном порядке ввести минимальные уровни заработной платы, что потребует от иностранного инвестора повышения затрат на рабочую силу и опять же снизит его прибыли. Иностранный инвестор имеет право реагировать на любые решения парламентов, правительств и судов принимающей страны, которые могут понизить доходность бизнеса.



Механизм ISDS функционирует так, что можно, например, обратиться в уже упомянутый выше МЦУИС, действующий под эгидой Всемирного банка, но чаще решения принимают импровизированные арбитражные тройки, в которые входит представитель истца (инвестора), ответчика (государства) и один "независимый" участник, выбираемый по взаимному согласию истца и ответчика.



Еще в 90-е годы ХХ века были сделаны серьезные попытки ограничить полномочия государств в интересах транснационального капитала в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации (ВТО), где в 1990-е годы был разработан проект многостороннего соглашения об инвестициях (МСИ). В нем предусматривалось, что иностранные инвесторы не могут иметь каких-либо ограничений на куплю-продажу любых активов, включая землю, природные ресурсы, объекты социальной инфраструктуры, памятники культуры и истории, СМИ и т. п. Тем более не должно принимающее государство вмешиваться в текущую деятельность иностранных инвесторов. Задача принимающего государства состоит в том, чтобы обеспечивать ТНК "максимально благоприятные условия" для производственной, торговой и финансовой деятельности. Всякие ограничения будут рассматриваться как нарушение государством своих обязательств перед иностранными инвесторами. Последние получают право прямого обращения в суд с жалобой на действия государства. МСИ готовилось в обстановке секретности, подписание его планировалось провести без огласки в СМИ, но произошла утечка информации. Разгорелся скандал, МСИ было похоронено, правда, не на всегда, а на некоторое время.



Разработка МСИ велась не на пустом месте. Основой проекта послужило Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действующее с 1 января 1994 года. Хотя в названии соглашения между США, Канадой и Мексикой фигурирует слово "торговля", значительная часть документа посвящена таким вопросам, как инвестиции, интеллектуальная собственность, миграция рабочей силы. Глава 11 NAFTA перечисляет права транснациональных инвесторов, кульминацией которых является "право" корпораций оспаривать законы, нормативные акты и государственную практику стран, подписавших соглашение, если они ограничивают возможность инвестора для извлечения максимальной прибыли. NAFTA ставит вне закона практически все регулирующие требования к иностранным инвесторам, предоставляя последним право требовать компенсацию за потенциальную потерю прибыли в будущем. В этом случае пострадавшая корпорация получает право подать иск в суд как жертва "мер, приравненных к экспроприации". Соглашение NAFTA фактически легализовало в масштабах Североамериканского континента принцип "Бизнес превыше всего" и позволило транснациональному капиталу беспрепятственно уничтожать остатки государственности во всех трех странах-членах соглашения. В соответствии с главой 11 NAFTA ТНК (американские и канадские) стали забрасывать суды исками против властей США, Канады и Мексики, обвиняя их в "экспроприации"! Приведу лишь один пример. Американская Этиловая корпорация выиграла дело против канадского правительства, на которое она подала в суд за его запрет на использование производимой корпорацией токсичной присадки к бензину. Компания заявила, что не только запрет, но даже "сами юридические дебаты приводят к экспроприации доходов компании, так как публичная критика повредила ее репутации".



К настоящему времени нет даже точных оценок, сколько в мире действует международных торговых, инвестиционных и иных соглашений, которые предусматривают процедуры ISDS (некоторые эксперты говорят, что их число достигло 3000). Большая часть – двухсторонние соглашения, но есть и многосторонние типа НАФТА.



Большой шум в 2016 году наделали публикации американского информационного агентства BuzzFeed News. Этому агентству удалось изучить истории примерно по 300 искам инвесторов в рамках процедур ISDS. Глубокую проработку прошли 35 исков, и выяснилось, что во всех этих делах истцы (компании или отдельные руководители) проходили по уголовным статьям, в числе которых отмывание денег, растраты, манипуляции на рынке, взяточничество, спекуляция на войне и мошенничество. В числе таких компаний и их руководителей: банк на Кипре, который власти США обвинили в финансировании терроризма и организованной преступности; нефтяная компания, обвиненная в растратах миллионов из бюджета Бурунди; российский олигарх Сергей Пугачев; телекоммуникационные магнаты, замешанные в "скандале 2G" в Индии, крупнейшей коррупционной афере в истории страны. На момент публикации материалов BuzzFeed большая часть дел находилась в стадии рассмотрения, окончательных арбитражных решений еще не было, но истцы уже почувствовали положительный для них результат: уголовные обвинения стали потихоньку отменяться, решения о штрафах – также, расследования уголовных дел закрывались. В большинстве случаев арбитражи требовали приостановки решений государств-ответчиков.



Информационное агентство BuzzFeed продолжает накапливать информацию о спорах между иностранными инвесторами и государствами. На сегодняшний день общее число историй превышает 700, и с каждым годом их количество растет. Вот примеры некоторых исков. 28 июня 2016 года нефтяная компания Cairn Energy (Великобритания) начала судебную тяжбу с правительством Индии по процедуре ISDS. Британская компания потребовала от ответчика компенсации в размере 5,6 млрд. долл. за изменения в налоговой политике Индии. Однако Индия – сильное государство. А многие истории касаются исков ТНК в адрес слабых государств и юрисдикций. Например, международная горная компания Oceana Gold многие годы добывает золото в Сальвадоре с грубым нарушением экологических норм (в частности, она отравляет реку Рио Лемпа, которая обеспечивает водой более половины населения Сальвадора). Правительство пытается протестовать, население устраивает пикеты. Кончилось тем, что компания Oceana Gold направили иск в трибунал ISDS против Сальвадора на 300 миллионов долларов, что эквивалентно половине годового бюджета страны. В иске сказано, что согласно подписанному международному договору компания имеет неограниченные права заниматься добычей полезных ископаемых в Сальвадоре, а правительство и население мешают компании это делать. Журналисты BuzzFeed квалифицируют этот иск как грубый ультиматум Сальвадору.



Отмечается, что государства откровенно опасаются арбитражей – не только их окончательных решений, но даже самого факта внесения искового заявления инвестором. Само уведомление о намерении проведения арбитража они воспринимают как ультиматум и досрочно капитулируют. В обойме арбитражных троек (трибуналов) – одни и те же лица. Как правило, это юристы из крупных бизнес-структур (тех же ТНК). За участие в трибуналах они получают баснословные гонорары, измеряемые миллионами долларов. Они поднаторели на подготовке ультиматумов (уведомлений о намерении проведения арбитража) и в большинстве случаев до исков и трибуналов дело не доходит.



Когда я писал, что в конце ХХ – начале ХХI веков деятельность транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ) стало возможным квалифицировать как "правовой империализм", я имел в виду, что ТНК и ТНБ для продвижения своих интересов по всему миру используют суды стран базирования (прежде всего, США и Великобритании), а также международные арбитражные суды (в Гааге, Стокгольме, Лондоне и т. п.). Так вот: практика использования процедур ISDS знаменует процесс уничтожения остатков международного права и государственного суверенитета. И здесь справедливо говорить об империализме без границ.



Валентин КАТАСОНОВ



