Выход США из ядерного соглашения с Ираном - угроза новой войны, - Н.Бобкин

00:25 08.05.2018 Ситуация вокруг Ирана обострилась очень серьезно



12 мая истекает срок ультиматума президента Дональда Трампа, предложившего Германии, Франции и Великобритании поддержать США в требованиях внести существенные коррективы в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана. Вашингтон не устраивает, что европейские союзники соглашаются пока лишь на косметические поправки и отказываются от значительных изменений СВПД, которые могут привести к выходу Тегерана из ядерного соглашения.



Ситуация вокруг Ирана обострилась настолько серьезно, что президент Франции, как сообщает Spiegel, допускает, что будет война. Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также предупреждает об угрозе войны, если Трамп выйдет из соглашения. "Если мы не будем осторожны, нам угрожают на Ближнем Востоке новой тридцатилетней войной", – сказал Габриэль в интервью Spiegel. Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмидт подчеркивает, что Иран придерживается соглашения и причин для корректировки СВПД нет. "Эта сделка… основана на фактах, контроле и мониторинге МАГАТЭ", – напомнила она.



Вашингтон призывают оставаться в ядерном соглашении с Тегераном все подписанты СВПД, включая Россию и Китай. На этом настаивает и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш, который тоже заявил, что Дональд Трамп рискует войной, отказавшись от ядерной сделки с Ираном, и предупредил, что регион находится в "очень опасной позиции".



Однако администрация Трампа не отказывается от плана выхода Соединенных Штатов из соглашения. Президент США сам себя загнал в угол: с одной стороны, ему хотелось бы выполнить обещание отказаться от заключенного предшественником Бараком Обамой соглашения, с другой – это его решение вряд ли будет поддержано даже самыми верными американскими партнерами, включая Великобританию. Британцы дали понять, что решение Белого дома по Ирану не найдет понимания в Лондоне.



Прибывший 6 мая в Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон попытается убедить Трампа не отказываться от сделки и не "подрывать ядерный курс Ирана". Об этом он написал в The New York Times, напомнив, что соглашение с Тегераном "помогло избежать возможной катастрофы". По его мнению, если бы лидеры Исламской Республики решили пойти на обладание ядерным арсеналом, им понадобилось бы всего несколько месяцев, чтобы произвести достаточное количество оружейного урана для первой бомбы.



Глава Форин Офиса не поддержал и последние обвинения в адрес Ирана израильского премьера Нетаньяху, подталкивающего американского президента к отказу от ядерного соглашения с Тегераном. Ссылки главы правительства Израиля на наличие у иранской стороны секретного проекта создания ядерного оружия в период с 1999 по 2003 год, по мнению Бориса Джонсона, не указывают на целесообразность отмены СВПД, наоборот, они подчеркивают важность сохранения установленных ограничений, включая способность МАГАТЭ проверять ключевые иранские объекты. "Я уверен в одном: каждая доступная альтернатива существующему хуже. Самый мудрый курс – улучшить наручники, а не разбить их", – пишет британский министр.



Израиль, однако, активно работает над тем, чтобы убедить президента Трампа "полностью отменить" СВПД. Позиция израильского премьер-министра вызывает откровенное удивление. В ответ на позицию МАГАТЭ, которое считает, что нет никаких подтверждений нарушения соглашения со стороны Ирана, Нетаньяху говорит: "Если вы не нарушите опасную сделку, это не делает ее менее опасной". Что это значит? Одновременно он пытается поставить под сомнение компетентность МАГАТЭ, утверждая, что соглашение якобы было основано на "фиктивном иранском докладе". Признаков того, что позиция Израиля изменила подход европейцев к ядерной сделке, нет, но реакция Белого дома непонятна.



На чью сторону станет Белый дом?



Складывается впечатление, что президент США в очередной раз, как это было с признанием Иерусалима столицей Израиля, склонен пренебречь мнением европейских союзников (и международного сообщества в целом). Белый дом уже выразил солидарность с израильской оценкой неправомерности подписания Соединенными Штатами СВПД. "Сделка была сделана на совершенно ложном основании", – заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. По ее словам, Тегеран лгал и у администрации Трампа на этой почве "большая проблема".



Ключевым вопросом для Ирана является возможное возобновление Соединенными Штатами экономических санкций, к чему европейцы, скорее всего, не захотят присоединиться. Вполне вероятно, что и в ООН это решение администрации США будет подвергнуто осуждению. Иран будет освобожден от ограничений сделки и сможет начать наращивать свою способность производить материал для ядерной бомбы. При этом не устраивающее Вашингтон международное поведение Исламской Республики не изменится, иранцы из Сирии не уйдут, от поддержки хуситов в Йемене не откажутся и свое влияние в Ираке не сократят. На выполнение Тегераном планов совершенствования ракетного вооружения это также не скажется. Задуманная Трампом миссия давления на Иран невыполнима. Это может оставить Трампа с небольшим выбором между вероятностью получения Ираном ядерного оружия или запуском очередной войны на Ближнем Востоке. Этого опасаются все европейские союзники США, но именно на это надеется Израиль.



Президент Ирана Хасан Роухани 6 мая заявил, что США будут страдать от "исторического раскаяния", если администрация Трампа выйдет из СВПД. Тегеран готов возобновить свою ядерную деятельность со скоростью выше, чем до заключения ядерного соглашения, если ядерное соглашение будет аннулировано. Роухани сообщил, что несколько месяцев назад исполнительным органам страны были выданы все необходимые директивы. Глава Атомной организации ИРИ Али Акбар Салехи заявил, что его ведомство возобновит обогащение урана до уровня чистоты в 20% в течение нескольких дней, если соглашение будет отменено. Иранцы приняли решения и на случай отмены некоторых санкций, которые были сняты в соответствии с ядерным соглашением.



Упрямство президента США в его негативном отношении к Ирану и ядерной сделке ничем не напоминает продуманную позицию. Возможно, Трамп и на этот раз не объявит, что США выходят из сделки, а опять возьмет паузу для того, чтобы дожать европейцев и увязать принятие новых санкций с запрещением иранской программы баллистических ракет и региональной политикой Тегерана.



Николай БОБКИН | 07.05.2018 | Источник - fondsk.ru

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