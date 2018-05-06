В Узбекистане создан "Учебно-экспериментальный центр высоких технологий"

00:14 08.05.2018 В Узбекистане создан Центр передовых технологий



Постановлением Президента Шавката Мирзиеева Государственное предприятие "Учебно-экспериментальный центр высоких технологий" преобразовано в Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития.



Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий, сообщили в пресс-службе посольства РУз в КР.



Специалисты центра будут задействованы в выполнении целевых научно-технических и инновационных программ на уровне мировых требований и стандартов, содействии в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях.

Будет осуществляться развитие эффективных форм сотрудничества с академической, вузовской и отраслевой наукой, выполнение совместных научных исследований.



Одной из главных целей остается разработка наукоемких и передовых технологий, потенциально патентоспособных на международном уровне, участие в моделировании, макетировании, изготовлении образцов новых инновационных продуктов и проведении их испытаний, создание благоприятных условий для научно-исследовательской и инновационной деятельности в целях овладения молодыми учеными современными, передовыми в мировой практике методами и технологиями проведения научных исследований.



Центр станет участником международного научно-технического сотрудничества, выполнения совместно с зарубежными партнерами научно-технических и инновационных проектов, в том числе путем привлечения грантов международных программ и фондов. Источник - ca-news.org

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