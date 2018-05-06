 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 06.05.2018
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УзбЧубайс. Гражданин США О.Назиров стал замМинистра инноваций Узбекистана
00:11 08.05.2018

Проработавший более 20 лет в США гражданин Узбекистан вернулся на родину заместителем министра

Проработав за границей более 20 лет, 43-летний узбекистанец Отабек Назиров вернулся в Ташкент в качестве заместителя министра. Об этом сообщает УзА.

Отабек Анварович Назиров родился в 1975 году в Ташкенте. Она является макроэкономистом, получив специальность в Государственном университете Стоуни-Брук в штате Нью-Йорк. На протяжении многих лет он работал в таких крупных банках, как Джей-Пи Морган и Голдман Сакс.

Отабек Назиров начал свою карьеру на родине в качестве заместителя министра инновационного развития в мае этого года. Он занимается денежно-кредитной политикой, банковской системой, бюджетной политикой, налогообложением, социальными услугами, пенсиями, сельским хозяйством и водным хозяйством, а также разрабатывает и внедряет инновационные решения для демографии и исследований занятости.

До назначения на должность заместителем министра Отабек Назиров работал региональным сотрудником Отдела инвестиций в промышленные инвестиции в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне. Он разработал и профинансировал более 50 проектов по инвестированию в различные сектора экономики, такие как промышленность, недвижимость, фармацевтика, химикаты, строительные материалы и потребительские товары.

Он руководил и координировал проекты в Казахстане, Монголии, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, отмечает УзА.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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