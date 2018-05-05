В Узбекистане уволен глава Службы безопасности президента А.Муминов

23:08 07.05.2018 Глава Службы безопасности президента Узбекистана Абдурахим Муминов снят с занимаемой должности и назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. В отношении начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента (бывшее ГАИ) полковника Барата Маменова возбуждено уголовное дело.



По словам узбекских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, поводом к увольнению главы Службы безопасности президента Абдурахима Муминова и начальника Управления безопасности дорожного движения (УБДД) Ташкента (бывшее ГАИ – Ред.) полковника Барата Маменова послужил случай, произошедший в дни приезда 23-24 апреля в Узбекистан президента Туркменистана, который вызвал гнев Шавката Мирзиеева.



"Президент осмотривал один из объектов в Ташкенте. В это время проезжавший по этому району один из сотрудников ГАИ, решил заехать в одну из столичных махаллей. Сотрудники Службы безопасности президента разрешили ему заехать в эту махаллю, но попросили его проехать тихо и без шума. Однако сотрудник ГАИ проехал по району на большой скорости, включив сирену. Все это увидел президент Шавкат Мирзиеев," – говорит один из сотрудников УБДД Ташкента.



Он добавил, что в тот день начальник УБДД Ташкента Барат Маменов на пять дней был помещен в гауптвахту (помещение для содержания военных под арестом – Ред.). "Он вышел из гауптвахты 28 апреля. Однако 30 апреля его вывели из рабочего кабинета в наручниках", – сказал офицер УБДД Ташкента, добавив, что нового начальника пока не назначили.



Еще один источник в МВД Узбекистана сообщил об отстранении Абдурахима Муминова с должности главы Службы безопасности президента. "Его уволили именно из-за того случая, связанного с сотрудником ГАИ, который на большой скорости проехал мимо главы государства", – сказал источник в МВД, добавив, что Муминов переведен на работу в МЧС.



​Напомним, что Абдурахим Муминов был назначено главой Службы безопасности президента Узбекистана в 2016 году. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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