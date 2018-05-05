Узб-журналисту Б.Абдуллаеву ("У.Хакназарову") дали 3 года но сразу отпустили

22:33 07.05.2018 Борец с режимом Каримова вышел на свободу



Сегодня, 7 мая, в Ташкенте вынесен приговор по громкому делу журналиста Бобомурода Абдуллаева. Ему дали три года исправительных работ и освободили в зале суда.



С трех других подсудимых блогера Хаетхана Насреддинова, информаторов Шавката Оллоерова и Равшана Салаева вообще были сняты все обвинения.



При этом судья Ташгосуда Зафар Нурматов назначил взыскание следователям, которые вели это скандальное дело.



Первоначально журналисту "шили" заговор с целью захвата власти. Он был арестован в сентябре 2017 года за публикации под псевдонимом "Усман Хакназаров", истинный автор которых долго не был известен властям. На суде выяснилось, что Абдуллаев писал их (на русском языке, потом их переводили на узбекский), критикуя режим Ислама Каримова, вместе с оппозиционером Мухаммадом Салихом, который был в полной безопасности, проживая в Турции.



Прокурор требовал для талантливого журналиста пять лет заключения за публичные призывы к свержению власти. Но суд решил иначе.



Очевидно, что столь мягкий приговор-следствие перемен после прихода к руководству страной Шавката Мирзиеева. Это признал и сам Абдуллаев, выразивший благодарность президенту Узбекистана.



В ходе процесса стало известно о жестоких допросах, пытках и избиениях, о нарушении законности следователями бывшей Службы национальной безопасности. Защищал Абдуллаева известный ташкентский адвокат Сергей Майоров, самое энергичное участие приняла в суде правозащитница Татьяна Довлатова.



Хочется верить, что это последний позорный суд над журналистами в Узбекистане. Источник - vesti.uz

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