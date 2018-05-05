 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.05.2018
23:08  В Узбекистане уволен глава Службы безопасности президента А.Муминов
22:33  Узб-журналисту Б.Абдуллаеву ("У.Хакназарову") дали 3 года но сразу отпустили
21:06  Порошенко попытается развязать большую войну в Донбассе уже в июне, - "СП"
12:07  Красота - страшная сила. В Ташкенте демонтировали монумент "Герб Ташкента"
12:04  Турция отомстит Америке за С-400. Конфликт Анкары и Вашингтона выходит на новый уровень, - "СП"
12:01  Сломать "кощееву иглу" коллективного Запада, - Ф.Пашин
11:53  Король-демократ Эсватини Мсвати III и 15 его жен, - А.Алексеев
11:48  Елбасы одел военную форму. Парад в Отаре (видео)
11:47  BBC: в гробнице Тутанхамона нет никаких потайных комнат
11:45  Голландские ученые первыми синтезировали зародышей мыши из стволовых клеток. До создания гомункулуса осталось пару шагов...
11:43  Спецназ Казахстана провел марш-бросок в Иордании
11:41  Мусульманская мода. Почему во время намаза женщина должна быть особенно красива
11:37  Что предложили власти Ташкента вместо акции "Бессмертный полк"
08:57  Афган, Хмурое утро. В Хосте взорвана мечеть - 17 убитых и 33 раненых
08:55  Юбочки из плюша... Казахстан-2018: феминизация госаппарата
08:52  Завоевание Ирана монголами: черная туча, опустившаяся на землю, - М.Алонцев
08:51  Украинский колорит русской Смуты (уроки истории), - А.Пыжиков
08:46  Казахов нельзя перекрасить в американцев: что будет, если в Казахстане исчезнет трайбализм
08:00  За годы независимости 570 тысяч кыргызстанцев приняли гражданство России
07:57  Пекин и Нью-Дели посылают миру позитивный сигнал. О неформальной встрече Си Цзиньпина и Н.Моди в Ухане
07:29  Польша борется с сепаратизмом в Силезии, - В.Гулевич
06:42  МВД Пакистана Икбалу прострелили плечо на встрече с пенджабскими избирателями
06:38  В Казахстане суд постановил досрочно освободить профсоюзного лидера нефтяников Елеусинова
06:25  Что стоит за "иранским ядерным досье", которое "похитил" Израиль, - Е.Крутиков
06:19  "Может начаться война". Макрон поссорился с Трампом из-за Ирана
06:16  Рахмон подсчитал объем изъятых в годы его правление наркотиков - 120 тонн
00:50  Армения требует ревизии стратегических интересов РФ на Кавказе, - А.Запольскис
00:48  Умер главред популярной Алма-Атинской газеты "Экспресс-К" Тимур Неталиев
Воскресенье, 06.05.2018
19:12  Любимая офшорка Британии - Виргинские острова, ставят вопрос о независимости
16:38  Жизнь оправдает Честные слова.... Свободу узбекскому журналисту Бобомуроду Абдуллаеву!
14:56  Обама и Буш-младший анонсировали свое выступление на похоронах сенатора-"ястреба" Маккейна, который еще жив...
13:24  Мирзиеев учредил наградной значок для УзбНПОшников
13:23  Ветераны из Казахстана не поедут на парад в Москву. Казминтруд лукаво уверяет, что нет желающих
13:04  В Узбекистане хотят судить советского следователя-"хлопковика" Тельмана Гдляна
12:35  Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны, - Дене-Херн Чен
12:33  Китай не послушал Горбачева и обогнал Россию навсегда, - С.Головченко
11:53  В Кашкадарьинской области Узбекистана жителям запретили гулять после 10.00 вечера
11:50  ТуркмВласти начали снос жилых домов на границе с Узбекистаном. Чтоб протянуть 3-ю линию колючей проволоки
10:27  GGG лучший! Казахстанец Головкин чемпионски нокаутировал Мартиросяна во 2 раунде
10:21  Казахстан пытается оправдываться за допуск США на Каспий. Оправдания выглядят неубедительно
09:27  Армения приветливо встречает демократические перемены, - Washington Post
09:23  Китай и США не смогли преодолеть торговые разногласия
09:18  Американские и иранские сторонники жесткого курса дожидаются краха ядерного соглашения, - Ишаан Тхарур
09:04  К бомбардировкам Сирии подключился американский авианосец "Гарри Трумэн"
09:01  Президент Кыргызстана держит слово: разъезжает по стране без кортежа и летает на обычных рейсовых самолетах
08:28  Сборная поваров Узбекистана выиграла фестиваль "Казан-мангал" в Бишкеке
01:35  Переизбрание дискредитированного: Аббас остается главой Организации освобождения Палестины, - Neue Zurcher Zeitung
00:23  На самом крупном острове Гавайев крепко извергается вулкан Килауэа. Объявлено ЧП
00:03  Против Эрдогана за президентское кресло поборется Мухаррем Индже
Суббота, 05.05.2018
20:32  В Казани умер основатель и глава агентства ANNA-News Марат Мусин
20:01  Кто финансировал "Белые каски": Европа и США стоят за грязной пропагандой в Сирии
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Узб-журналисту Б.Абдуллаеву ("У.Хакназарову") дали 3 года но сразу отпустили
22:33 07.05.2018

Борец с режимом Каримова вышел на свободу

Сегодня, 7 мая, в Ташкенте вынесен приговор по громкому делу журналиста Бобомурода Абдуллаева. Ему дали три года исправительных работ и освободили в зале суда.

С трех других подсудимых блогера Хаетхана Насреддинова, информаторов Шавката Оллоерова и Равшана Салаева вообще были сняты все обвинения.

При этом судья Ташгосуда Зафар Нурматов назначил взыскание следователям, которые вели это скандальное дело.

Первоначально журналисту "шили" заговор с целью захвата власти. Он был арестован в сентябре 2017 года за публикации под псевдонимом "Усман Хакназаров", истинный автор которых долго не был известен властям. На суде выяснилось, что Абдуллаев писал их (на русском языке, потом их переводили на узбекский), критикуя режим Ислама Каримова, вместе с оппозиционером Мухаммадом Салихом, который был в полной безопасности, проживая в Турции.

Прокурор требовал для талантливого журналиста пять лет заключения за публичные призывы к свержению власти. Но суд решил иначе.

Очевидно, что столь мягкий приговор-следствие перемен после прихода к руководству страной Шавката Мирзиеева. Это признал и сам Абдуллаев, выразивший благодарность президенту Узбекистана.

В ходе процесса стало известно о жестоких допросах, пытках и избиениях, о нарушении законности следователями бывшей Службы национальной безопасности. Защищал Абдуллаева известный ташкентский адвокат Сергей Майоров, самое энергичное участие приняла в суде правозащитница Татьяна Довлатова.

Хочется верить, что это последний позорный суд над журналистами в Узбекистане.

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525721580
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  