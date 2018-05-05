Порошенко попытается развязать большую войну в Донбассе уже в июне, - "СП"

21:06 07.05.2018 Порошенко испортит Путину праздник, разгромив Донбасс перед ЧМ-2018



Защищать Киев от контратаки России будут войска НАТО



Сергей Аксенов



Порошенко испортит Путину праздник, разгромив Донбасс перед ЧМ-2018



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Александр Асафов

Ростислав Журавлев



Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев проверил боеготовность военных, расположенных вдоль линии разграничения на Донбассе. Проверка может быть связана с намерением Киева захватить территории народных республик. "Идеальные" условия для такой попытки сложатся в начале июня, накануне ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России.



По мнению политолога Сергея Маркова, Киев может начать свой блицкриг на Донбассе 3−5 июня, при том, что открытие чемпионата назначено на 14 июня.



"ВСУ нужно примерно неделя, чтобы сокрушить армию ДНР и ЛНР и тогда через неделю Москва окажется перед выбором: наблюдать силовую зачистку Донбасса и проводить чемпионат мира по футболу или вмешаться российской армией и столкнуться с бойкотом чемпионата", - объяснил свои расчеты политолог.



Подтверждение своего прогноза Марков видит в том, что в период с 3 по 15 июня недалеко от границ России, в Прибалтике пройдут масштабные учения НАТО, "Это, конечно, не для нападения на Россию, а, как они полагают, чтобы остудить горячие головы в Кремле", - пишет политолог, имея ввиду возможную военную поддержку Москвы республикам Донбасса.



Действительно, в учениях Saber Strike примут участие 18 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и партнеров альянса. Для участия в них из Германии в Прибалтику через Сувалкский коридор (граничит с Калининградской областью) будут отправлены около 1,1 тысячи американской военной техники. Близость военной армады НАТО может сделать Порошенко более самоуверенным.



Тем более, что западные союзники делятся с Киевом необходимой ему разведывательной информацией. Как стало известно накануне, с авиабазы на Сицилии на Юго-Восток Украины был направлен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B, позволяющий вести разведку на всей территории ДНР и ЛНР, а также прилегающих приграничных районов России.



Отметим, что для Украины предстоящий ЧМ-2018 не представляет никакого спортивного интереса. Ее сборная не смогла пройти отборочный турнир и в финальную часть турнира не попала. Под этим предлогом телевидение Украины решило не транслировать матчи чемпионата, хотя права на показ турнира были куплены еще до 2013 года. Остается, использовать ЧМ-2018 в военно-политических целях.



Видимо, ради этого Петр Порошенко заранее объяснил международной общественности контекст предстоящего спортивного события. "Это (ЧМ-2018) - чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это - вопрос геополитики", - заявил президент Украины в интервью немецкому изданию Focus.



Использование крупного международного спортивного события для того, чтобы связать Москве руки и не позволить ей дать военный ответ на провокацию, уже случалось в новейшей истории. Так, в день открытия Олимпиады в Пекине в 2008 году Михаил Саакашвили предпринял попытку занять территорию Южной Осетии, но российские военные смогли защитить республику.



Однако, ситуация на Донбассе отличается от описанной своими масштабами. Кроме того, потенциал украинской армии превосходит потенциал армий ДНР и ЛНР. По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, в случае атаки Киева Москва сможет защитить республики только решившись на полномасштабное вмешательство своими Вооруженными Силами.



- В целом сценарий классический, когда под шумок больших спортивных праздников начинались активные боевые действия, - говорит экс-боец ополчения Донбасса Ростислав Журавлев. - ЧМ-2018 видится крупнейшим мировым событием до выборов президента Украины. Но в последний раз, в Южной Осетии, мы помним, как это закончилось.



Тут весь вопрос в том, какой вариант ответа заготовлен у военно-политического руководства России на случай такой крупномасштабной атаки. Какую папочку и с каким номером вытянет президент в первые минуты после донесения.



"СП": - А какой может быть вариант?



- Надо вспомнить события июля-августа 2014 года, когда атака Киева была остановлена с закономерным появлением "котлов". Понятно, что тогда ВСУ представляла из себя не то, что сейчас, но и наши не сидели на месте все эти годы.



Армейские корпуса ДНР и ЛНР, учитывая накопленный опыт, вполне способны сдержать противника до момента, когда необходимо будет подтянуть дополнительные силы "отпускников". Мы же знаем, что армейские корпуса де-факто подчинены и встроены в систему.



"СП": - В нашу, российскую?



- Конечно. В том или ином виде. Но это будет кровавая баня. Думаю, это понимают и в самой Украине.



"СП": - Может "кровавая баня" Киеву и нужна…



- На март 2019 года назначены выборы президента Украины. И главный пункт любого из кандидатов будет: либо прекращение кровопролития совсем, либо "возврат" Донбасса военным путем. Учитывая настроения, которые царят у верхушки в "незалежной" - это будет второй вариант. Порошенко так и не решил вопрос с войной, Минские соглашения провалились, миротворцем стать не удалось, новый Минск-3 даже не маячит на горизонте. Остается война.



"СП": - Порошенко ничего не теряет, а, скорее, приобретает…



- В любом случае при любом исходе всегда можно будет обвинить во всем Россию. Это для руководства Украины беспроигрышный вариант. Тем более, не своих же детей они туда пошлют. А вот радикалы очень пригодятся. Лучше пусть они будут там в окопах под огнем, чем жечь покрышки в дни избирательной кампании в Киеве.



И опять же коней на переправе - в разгар войны не меняют. За это может зацепиться и Порошенко, как верховный главнокомандующий.



По мнению политолога Александра Асафова, главным заинтересованным лицом в масштабных боевых действиях на Донбассе накануне ЧМ-2018 является Петр Порошенко, а не Запад.



- Среди всех союзников Украины важна в первую очередь позиция американцев, так как они являются модераторами 80 процентов всех происходящих там процессов: политических, финансовых. Их устраивает текущая ситуация. США достаточно того, что Украина остается крайне проблемной территорией, которая создает России сложности по всем направлениям.



"СП": - Разве обострение на Донбассе не закрепит подобную роль Украины?



- Не думаю, что американцы готовы к обострению. Ведь тогда им придется принимать в этом более деятельное участие, ввязываться в ситуации, связанные с гибелью людей. Об их нежелании делать это свидетельствуют ограничения, наложенные Вашингтоном на использование на Донбассе противотанковых комплексов "Джевелин", которые в Киеве считают "сверкающим копьем победы".



Бонусом у американцев остается фактически действующая база НАТО в Яворове Львовской области, где находятся американские инструктора, решающие свои военные задачи. Хотя конституция Украины и запрещает иностранные военные базы на территории страны, это сделано под видом круглогодичных учений.



От украинской экономики США тоже ничего не нужно. Недаром Дональд Трамп ввел вчера пошлины на 155 украинских товаров.



Не желая обострения, американцы готовы обсуждать российскую резолюцию по миротворцам, что и делают, готовы обесценить минские соглашения, поскольку они в них не участвуют, но их устраивает статус-кво. Они готовы к его продолжению, к президентским выборам, к многочисленным реформам, которые находятся в тупике и т. д.



"СП": - А европейцы?



- Их влияние на ситуацию на Украине гораздо скромнее американского, но и они не хотят никакого обострения. Даже ради давления на Россию. Они понимают, что война будет проходить рядом с их границами. А это значит, что будет трафик оружия, рост преступности, миграции и прочие "прелести".



У Европы есть опыт неконтролируемых миграционных потоков 2015 года и они примерно представляют, что будет, если начнется открытая война. Кроме того, на территории Украины работают пять АЭС, есть опыт Чернобыля… Поэтому в целом европейцы тоже против конфликта, хотя отдельные представители и высказываются за территориальную целостность Украины.

7 мая 18 Источник - svpressa.ru

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