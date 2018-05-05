Красота - страшная сила. В Ташкенте демонтировали монумент "Герб Ташкента"

12:07 07.05.2018 Четвертого мая в Ташкенте был демонтирован один из современных памятников - "Герб Ташкента".



Он располагался на привокзальной площади.



В народе монумент называли "Памятником копейке".



Он стоял на месте знаменитого гранитного памятника 14 туркестанским комиссарам - это была одна из лучших работ скульптора Дмитрия Рябичева.



В 1996 году памятник туркестанским комиссарам на привокзальной площади Ташкента был демонтирован, а через некоторое время на его месте был поставлен другой памятник, не имеющий никакого отношения к туркестанским комиссарам.



"Около 20 лет встречал гостей столицы этот несуразный монумент, и вот наконец-то справедливость восторжествовала", - говорится на странице Tashkent Retrospective в Facebook.



Что теперь будет на месте демонтируемого монумента, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что эта реконструкция связана с предстоящим праздником 9 Мая. Источник - Sputnik

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