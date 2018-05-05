Король-демократ Эсватини Мсвати III и 15 его жен, - А.Алексеев

11:53 07.05.2018 Все могут короли

Кто правит бывшим Свазилендом



Фото: AP. Король Свазиленда Мсвати III с первой, второй, четвертой и пятой женами, королевами Ламотсебулой, Ламотсой, Лангангазой и Лахвалой, на торговой ярмарке в родной стране (фото 2002 года)



В прошлом месяце Мсвати III, король карликового африканского государства Свазиленд, отметил 50-летие. В честь юбилея монарх переименовал родную страну в Королевство Эсватини, очередной раз напомнив миру о себе. Ранее о Свазиленде-Эсватини мир обычно слышал лишь в связи с многочисленными - более полутора десятков - женами короля.



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ



Во всем виноваты предки



Королевство Свазиленд - государство в Южной Африке, между Мозамбиком и ЮАР. До провозглашения независимости в 1968 году - британская колония. Территория страны - 17 364 кв. км (чуть больше Чечни). Выхода к морю не имеет. Население - около 1,5 млн человек. 90% жителей исповедуют христианство. Средний возраст - 21,7 года. Свазиленд является одним из мировых лидеров по уровню смертности и по распространенности ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Средняя ожидаемая продолжительность жизни - 52,1 года, одна из самых низких в мире. В плане экономики страна тесно связана с ЮАР, многие местные жители работают или торгуют в ЮАР. Главные экспортные товары - сахар и концентраты сока. Уровень безработицы - 28%. Местная валюта лилангени (мн. ч.- эмалангени) привязана к рэнду ЮАР по курсу 1:1. Минимальная зарплата неквалифицированного рабочего - 420 эмалангени в месяц (эквивалент 2100 руб.).



Королевство хорошо известно туроператорам, занимающимся экзотическими направлениями: ежегодно там проходит церемония под названием "Танец тростника". Несколько десятков тысяч юных девственниц с обнаженной грудью, собравшихся со всей страны, танцуют перед королем. Если одна из них понравится монарху, он может пригласить ее к себе, чтобы познакомиться поближе.



В случае удачного знакомства барышня получит титул невесты короля, а после первой беременности - его жены. Кроме короля на церемонии обычно присутствуют многочисленные туристы, которых легко опознать по белому цвету кожи и фотоаппаратам с телеобъективами.



Обычай завел предыдущий монарх, отец нынешнего правителя. Папа Мсвати III, король Собуза II, был абсолютным рекордсменом среди монархов за все времена: правил 82 года, имел 70 жен, которые родили ему 210 детей.



До нашего времени дожило меньше 100 детей короля-долгоправителя. Зато внуков - более тысячи. Мсвати III был единственным сыном одной из младших жен. В 1986 году он оканчивал в Англии школу для мальчиков в Шерборне, когда его неожиданно вызвали в родной Свазиленд - короноваться.



Сменив британский костюм на традиционную львиную шкуру, но не сняв с руки Rolex, 25 апреля 1986 года 18-летний Мсвати III вступил на престол. От отца новый монарх унаследовал склонность к многоженству, любовь к роскоши и нелюбовь к глупым изобретениям Запада вроде демократии, политических партий, свободной прессы, независимого суда и тому подобного.



Папа Собуза любил хорошие машины. Но, поскольку два его "Бьюика" и "Кадиллак" выставлены в музее в назидание потомству, сыну Мсвати пришлось обзаводиться собственным автотранспортом. В 2004 году король Мсвати приобрел Maybach 62 за полмиллиона долларов, а также десять BMW седьмой серии для себя и некоторых жен. На критические замечания, поступавшие в основном из-за рубежа, о том, что страна живет в нищете, пока король покупает роскошные автомобили, Мсвати III отреагировал гениально просто: запретил фотографировать свой автопарк. Прессе было разъяснено: это не новое приобретение, а просто апгрейд. В 2009-м опять был апгрейд - до 20 бронированных Mercedes-Benz. В этом году, когда страна празднует два юбилея - короля и независимости, Мсвати снова проапгрейдил свой автопарк, на этот раз купив партию BMW740i.



Веган против баранов



Но, поскольку прогресс не стоит на месте, одних автомобилей королю недостаточно. В 2010 году Мсвати обзавелся своим первым персональным самолетом, купив у сингапурского бизнесмена Шанмуги Ретенама McDonnell Douglas DC-9-87 за $11,45 млн. Простому свазилендскому народу королевский двор объяснил, что самолет никто не покупал, это подарок от анонимного бизнесмена. Король тем временем попросил у "анонимного" Шанмуги Ретенама сделать небольшую модернизацию самолета - на $3,5 млн. И для ровного счета сказал купить еще на $1,5 млн произведений искусства у арт-дилера в Нью-Йорке. Денег король, однако, платить не стал, вместо этого разрешив фирме, одним из акционеров которой был Шанмуга Ретенам, добывать в Свазиленде железную руду. Потом король поссорился со своим деловым партнером. В Свазиленде начался суд против Шанмуги Ретенама, а за пределами этого маленького государства королевский самолет дважды арестовывали - уже по искам сингапурского бизнесмена.



Устав, видимо, судиться за самолет, король в 2016 году приобрел новый, более солидный - Airbus A340-300. С разрешения парламента, провозгласившего, что монарху просто необходим новый лайнер для выполнения международных обязанностей. Диссидент Богнани Масуко, представляющий одну из оппозиционных партий Свазиленда-Эсватини (в стране официально запрещены все политические партии), так прокомментировал решение парламентариев: "Это чушь. Самолет королю нужен разве только для того, чтобы проверять состояние своих банковских счетов за рубежом. Или для его жен, если им захочется отправиться за покупками в Нью-Йорк и Париж".



Жены Мсвати III - гораздо более интересная тема, чем автомобили и самолеты. В конце концов, журнал Forbes никогда не оценивал состояние правителя Эсватини больше чем в $200 млн. В других странах не только монархи, но даже демократически избранные правители могут иметь больший капитал. А вот у кого еще найдется полтора десятка законных жен?



Товарищи женщины



Хотя короли могут почти все, иногда жизнь монарха зависит от традиции. Первая жена короля Свазиленда должна быть представительницей клана матсебула, вторая - клана мотса. Кандидатуры подбирают члены национального совета. Все королевские жены имеют титул инхосикати (примерно соответствует королеве). Большинство дам с высшим образованием, полученным в университете в соседней ЮАР.



Третья жена, инхосикати Ламбикиза, была первой, кого король выбирал сам. Как это часто бывает с супругами очень богатых людей, королева занимается благотворительностью. Например, она основала организацию, помогающую малоимущим. По данным Всемирного банка на 2015 год, около 40% населения Свазиленда жили менее чем на $1,9 в день. Еще Ламбикиза руководит Королевской инициативой по борьбе с ВИЧ-СПИД.



Свазиленду принадлежит малопочетный мировой рекорд по распространению ВИЧ-инфекции среди взрослого населения - инфицированы 26% жителей страны в возрасте от 15 до 49 лет.



По туберкулезу, к слову, у Свазиленда тоже мировой рекорд.



Про поездки жен за зарубежными покупками свазилендский оппозиционер говорил не ради красного словца. В 2009 году пять супруг короля с 40 слугами прокатились по маршруту Франция-Италия-Тайвань-США, потратив $6 млн. В другой раз маршрут был покороче (с Эмиратами вместо США), а сумма покупок осталась примерно на том же уровне. В 2012-м три жены с 55 сопровождающими съездили в Лас-Вегас. Жители страны после подобных новостей выходили на неразрешенные демонстрации протеста. Непонятно, правда, откуда они об этом узнавали: пресс-секретарь короля запрещал местной прессе публиковать что-либо на тему шопинга его жен.



Четвертая жена, Лангангаза, была одной из участниц скандальных шоп-туров. Вместе с ней в Лас-Вегас летали Ламагонго (девятая, считается одной из любимых жен короля) и Ланкамбуле (тринадцатая, на момент поездки самая младшая в гареме).



Такие-сякие, сбежали из дворца



Не все браки короля Мсвати III оказались крепкими. Пятая и шестая супруги, королевы Лахвала и Ламагваза, были подругами. Объединяло их и то, что лет через десять после свадьбы супруг совсем перестал ими интересоваться и не посещал по полгода. Обе были заподозрены в супружеской неверности. Обе в 2004 году сбежали из страны в ЮАР.



Беглянки объявлены королем в международный розыск, что не мешает обеим спокойно жить своей жизнью. Ламагваза осталась в ЮАР и вышла замуж за местного бизнесмена. Лахвала переехала в Лондон.



Восьмая супруга, Лагиджа, сбежала из дворца и из Свазиленда в 2012 году. Тоже после десяти лет брака. Свой поступок она объяснила долгими годами эмоционального и физического насилия со стороны короля. Живет Лагиджа в ЮАР.



В придачу к трем сбежавшим супругам незадолго до своего 50-летия король потерял еще одну жену. Его девятая, некогда самая любимая жена Ламагонго покончила с собой после того, как не видела Мсвати III три года. Окончательно надломил ее запрет короля на посещение похорон сестры, умершей месяцем раньше.



Ах, какой же был скандал



Если сопоставить даты рождения королевских жен и даты их свадеб, то можно убедиться, что король Эсватини руководствуется определенным алгоритмом в подборе спутниц жизни: он предпочитает 17–18-летних невест. По мере взросления жены королю надоедают. Тогда он апгрейдит свой гарем - так же, как автопарк. Правда, сам король установил запрет на секс с девушками до достижения ими 21 года, действовавший с 2001 по 2005 год.



Кара за брак с несовершеннолетней - штраф. Одна корова или эквивалент $160. За свою 13-ю жену, Ланкамбуле, король честно отдал корову в государственную казну.



Десятый брак Мсвати осудили правозащитная организация Amnesty International и родня невесты. 18-летняя студентка колледжа Зена Сорайя Махлангу не вернулась домой с учебы 9 октября 2002 года. 10 октября ее мать заявила в полицию. 11-го к матери пришли двое и сообщили, что ее дочь во дворце, "выполняет придворные обязанности". Мать подала в суд на королевский двор. Нетрудно догадаться, какая судьба ждала этот судебный иск. А студентка Зена Махлангу стала королевой Ламахлангу.



Король на душу населения



Самый громкий скандал связан с 12-й супругой Мсвати, королевой Ладубе, бывшей обладательницей титула "мисс Свазилендский Тинейджер". Во время визита короля на Тайвань у нее в постели был обнаружен другой мужчина, министр юстиции Свазиленда Ндумисо Мамба. Министр потерял не только пост, но и свободу. Супруга-изменщица отправилась под домашний арест. С тех пор, а случилось это в 2012 году, она не покидала пределов дворца, не видела мужа и вообще мало с кем общалась, если не считать телефонных разговоров с корреспондентами английских таблоидов. Что касается Мамбы, то у него было одно изрядно смягчающее вину обстоятельство: он вел все финансовые операции короля. Вероятно, поэтому уже через полтора года после скандала улыбающегося бывшего министра с супругой можно было видеть на публике.



Что за дети нынче, право



О детях короля Эсватини Мсвати III известно мало. Их более двух десятков, считая брошенных при дворе двумя из трех сбежавших жен. Образование наследники получают преимущественно в Англии. За их школьными успехами наблюдает специально уполномоченный на это придворный, для которого в Лондоне был куплен скромный домик за ?5 млн.



Но одна дочка, от первой самостоятельно выбранной королем жены,- исключение из правил: еще подростком она научилась привлекать внимание прессы не хуже, чем папа. Это принцесса Cиханизо, старшая дочь короля. В этом году ей исполнится 31. Она окончила колледж в Англии, училась драматическому искусству в одном из калифорнийских университетов, окончила Сиднейский университет со степенью магистра по цифровым технологиям связи.



Принцесса носит запрещенные простым свазилендкам мини-юбки и джинсы.



В 2005 году, когда был отменен запрет на брак с несовершеннолетними, Сиханизо отметила это событие вечеринкой для друзей. С алкоголем и громкой музыкой. Настолько громкой, что это мешало 12-й помолвке папы. Недовольный король приказал выпороть дочку. Что и было сделано специально на это уполномоченным дворцовым служащим.



Вольнодумство принцессы проявляется не только в западной одежде. Она общалась в твиттере с оппозиционерами, критиковала институт полигамии - как несправедливый по отношению к женщинам.



А еще Сиханизо исполняет рэп под творческим псевдонимом Пашу. Одна из ее композиций называется "Да здравствует его величество". Она написана к присуждению Мсвати III почетного звания доктора наук в 2013 году.



В прошлом году у принцессы появился потенциальный жених - Мзвахе Фири, ее ровесник, бывший баскетболист, игравший в Италии, Мозамбике и Финляндии, а ныне владелец баскетбольной школы и студии аэробики. Увы, просто для того, чтобы поговорить с родителями невесты о браке, кандидат должен заплатить 50 коров. А окончательный калым (называемый в Эсватини лобола) может составить 300 и более коров. Экс-баскетболист таким стадом, увы, не владеет. Земляки Фири хотели даже устроить своеобразный краудфандинг, чтобы помочь ему, но тем временем появился второй претендент на руку принцессы Сиханизо. Его зовут Сандиле Нгомане, и он не какой-нибудь простолюдин-баскетболист, а вождь Ххойи II, традиционный лидер провинции Мпумаланга в ЮАР, владелец нескольких ферм, на которых наверняка найдется нужное количество коров, если потребуется. Кто бы ни победил в итоге, королевство Эсватини наверняка ждет богатая свадьба.



А пока предстоят другие траты - дорогостоящее переименование всего в соответствии с новым названием страны. Источник - Коммерсант

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