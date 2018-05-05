Елбасы одел военную форму. Парад в Отаре (видео)

11:48 07.05.2018 На территории военной базы "Отар" в Кордайском районе Жамбылской области идет Боевой парад Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.



Парад в честь праздника Дня защитника Отечества проходит с участием Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.



Казахстанские оборонные предприятия демонстрируют новейшие разработки.



Ежегодно парад организовывается с целью формирования среди населения патриотизма, чувства гордости за свое Отечество, воспитания готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, проявления уважения к старшим и преемственности поколений.





Источник - Zakon.kz

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