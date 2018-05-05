Елбасы одел военную форму. Парад в Отаре (видео) 11:48 07.05.2018
На территории военной базы "Отар" в Кордайском районе Жамбылской области идет Боевой парад Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Парад в честь праздника Дня защитника Отечества проходит с участием Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Казахстанские оборонные предприятия демонстрируют новейшие разработки.
Ежегодно парад организовывается с целью формирования среди населения патриотизма, чувства гордости за свое Отечество, воспитания готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, проявления уважения к старшим и преемственности поколений.