BBC: в гробнице Тутанхамона нет никаких потайных комнат

11:47 07.05.2018 Ранее предполагалось, что за стеной гробницы Тутанхамона могут скрываться потайные комнаты



Власти Египта решили прекратить поиски скрытых помещений в гробнице Тутанхамона, заключив, что, по всей видимости, их просто не существует.



Ранее международная группа египтологов с высокой степенью уверенности утверждала, что за стеной знаменитой гробницы, возраст которой достигает 3 тыс. лет, имеется потайная комната.



Согласно одной из теорий, там даже могла быть гробница царицы Нефертити, которую некоторые специалисты склонны считать матерью Тутанхамона.



Однако теперь выяснилось, что никаких потайных комнат там вообще нет.



Поиски секретного помещения начались после того, как британский археолог Николас Ривз, изучавший снимки гробницы в высоком разрешении, обнаружил под штукатуркой нечто, что он счел размытыми очертаниями дверей.



В своей статье "Погребение Нефертити", написанной в 2015 году, ученый утверждал, что сравнительно небольшая усыпальница изначально предназначалась именно для Нефертити - жены фараона Эхнатона, отца Тутанхамона, и что ее останки могут находиться в глубине гробницы до сих пор.



В самом деле, останки царицы до сих пор не были обнаружены, однако прекрасно сохранившийся бюст Нефертити способствовал созданию целой легенды вокруг ее имени: она остается одной из самых узнаваемых женщин древнего Египта.



Считается также, что она могла править Египтом в период между смертью своего мужа и восхождением на престол юного Тутанхамона.



Согласно теории Ривза, когда Тутанхамон внезапно скончался в молодом возрасте, его пришлось поспешно хоронить во внешней камере гробницы Нефертити в Долине Царей на юге Египта.



Эхнатон знаменит, в первую очередь, своей безуспешной попыткой обратить египтян в монотеизм.



Согласно данным ДНК-анализа, Эхнатон приходился отцом Тутанхамону, однако о личности его матери египтологи продолжают спорить.



После публикации сенсационной статьи Ривза было проведено радарное сканирование гробницы, которое, как казалось, подтверждает его теорию. "Мы на 90% уверены, что комнаты там есть", - заявил тогда министр культурного наследия Египта.



Затем было проведено повторное сканирование, которое также подтверждало теорию Ривза. Открытие потайных комнат обещало стать сенсацией столетия.



Однако затем собственное глубокое сканирование при помощи георадара провели специалисты из Туринского университета, которые пришли к противоположному выводу.



"Наверное, некоторых разочарует то, что за стеной гробницы Тутанхамона ничего не оказалось, - отметил глава итальянской исследовательской группы доктор Франческо Порчелли. - Но с другой стороны, в этом и заключается настоящая наука.



Доктор Порчелли пояснил, что в ходе исследований его команда проанализировала результаты трех различных сканов и провела их перекрестное сравнение, чтобы устранить неточности в данных, которые повлияли на результаты прежних сканирований.



В итоге представители министерства культурного наследия Египта согласились с окончательным выводом итальянских ученых. Источник - BBC

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