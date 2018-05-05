Голландские ученые первыми синтезировали зародышей мыши из стволовых клеток. До создания гомункулуса осталось пару шагов...

11:45 07.05.2018 Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток



Мишель Робертс

Корреспондент Би-би-си



Эмбрионы, сформированные вне организма, прикреплялись к стенке матки живой мыши и росли там в течение нескольких дней



Голландским ученым удалось создать в лаборатории "синтетические" эмбрионы мышей - не из сперматозоидов и яйцеклеток, а из других клеток животных.



Этот прорыв в изучении стволовых клеток не ставил своей целью найти новые способов клонирования людей или других организмов; его задачей было прояснить, почему многие беременности заканчиваются преждевременно, еще на этапе прикрепления зародыша к стенке матки.



Эмбрионы, сформированные в лабораторных условиях вне организма, прикреплялись к стенке матки живой мыши и росли там в течение нескольких дней.



Изучение этого процесса, по словам экспертов, может помочь в лечении бесплодия у людей.



Выкидыш на ранней стадии



Зачастую беременность заканчивается выкидышем, когда женщина еще не догадывается о зачатии. Оплодотворенное яйцо не может закрепиться внутри матки.



Ученые не до конца понимают, почему так происходит, но есть версия, что это связано с нарушениями растущего эмбриона.



Изучение ранних стадий развития эмбриона - занятие непростое, как с точки зрения этики, так и из-за довольно ограниченных технических возможностей.



Использование для создания эмбрионов стволовых клеток (а не спермы и яйцеклеток) может дать обширный материал для научных исследований.



Стволовые клетки - это несозревшие клетки, которые способны превращаться в клетки разного типа, формируя различные органов и ткани на ранних этапах жизни.



Сотрудник Маастрихтского университета Николас Риврон и его научный коллектив создали структуру, напоминающую эмбрион, смешав два вида стволовых клеток мышей.



Под микроскопом они абсолютно походили на настоящие ранние эмбрионы (или бластоцисты) с аналогичной сферической оболочкой, состоящей из клеток, из которых затем развивается плацента и зародыш.



Затем исследователям удалось пронаблюдать за тем, как эмбрион прикрепляется к матке, чего до этого не делал никто, хотя ранее ученым уже удавалось создать эмбрионы из стволовых клеток для изучения.



Риврон рассказал в интервью Би-би-си: "Сейчас мы можем создавать эти эмбрионы в больших количествах и детально их изучать. Это может помочь нам понять, почему некоторым эмбрионам не удается прикрепиться, и позволит создать лекарства, которые помогут решить проблемы бесплодия".



Он отметил, что планов повторить эксперимент с человеческими клетками нет. Для этого потребуется специальное разрешение.



Профессор Робин Ловелл-Бэдж из британского Института Франсиса Крика говорят, что пока что перспектива создания эмбрионной структуры из клеток человека весьма отдаленная.



"Это печально, потому что было бы здорово иметь неограниченный запас эмбрионов на ранней стадии для изучения, чтобы понять, как клетки взаимодействуют между собой для создания нормальных эмбрионов, и изучить механизм прикрепления эмбриона к матке", - объясняет он. Источник - BBC

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