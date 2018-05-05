Спецназ Казахстана провел марш-бросок в Иордании

11:43 07.05.2018 По предварительным данным, команда МО РК находится в первой десятке общекомандного зачета.



40 команд из 25 стран мира участвовало в X Международном конкурсе воинов-спецназовцев KASOTC-2018 в учебном центре сил специальных операций им. Короля Абдаллы-II. Элитное подразделение Министерства обороны РК показало хорошие результаты и претендует на призовые места. Об этом передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" на Ближнем Востоке.



Ежегодный конкурс воинов-спецназовцев KASOTC носит одноименное название с тренировочным центром The King Abdullah II Special Operations Training Center, который специализируется на современных методах борьбы с терроризмом и специальных операциях в условиях военных конфликтов.



"В связи с 10-летним юбилеем турнира KASOTC в этом году в нем участвовали 40 команд из 25 стран мира. Это беспрецедентное количество участников за всю историю турнира. В нем состязались бойцы сил антитеррористической операции и диверсионно-десантных подразделений США, Китая, Турции, Индии, Украины, Португалии, Чехии, Иордании, Ливана, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Греции, Катара и многих других стран. Некоторые страны выставили от двух и более команд", - рассказал военный атташе Казахстана в Иордании, полковник Ермек Акжолов корреспонденту МИА "Казинформ".



Следует отметить, что спецподразделения военных ведомств некоторых стран уже прошли свое боевое крещение в реальных военных конфликтах.



По словам военного атташе Е. Акжолова, Казахстан был представлен командой Министерства обороны. Каждая из команд включает 8 участников и одного наблюдателя. Сам турнир состоял из нескольких конкурсных номинаций, условия которых объявлялись непосредственно перед стартом. Как правило, конкурсные номинации турнира KASOTC-2018 включают в себя штурм самолета, освобождение заложников, индивидуальную стрельбу из пистолета и снайперской винтовки.



"Кульминацией турнира была номинация "Вызов Короля", которая предусматривала марш-бросок на 15 км с полным снаряжением, преодоление полосы препятствий и стрельбы, эвакуацию "раненых" и ящиков с боеприпасами. При этом снаряжение каждого бойца весит в среднем 15 кг, включая бронежилет, автомат и каску. 25 команд потерпели поражение на различных этапах, и вышли с состязания уже до начала номинации "Вызов Короля". В полуфинал были отобраны 15 команд, в том числе команда МО РК. Окончательный подсчет баллов еще не завершен, но, по предварительным данным, команда МО РК находится в первой десятке, приблизительно на 7-ом или 8-ом месте в общекомандном зачете. По отдельным номинациям казахстанская команда получит награды", - пояснил Е. Акжолов. Источник - Казинформ

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