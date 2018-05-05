Мусульманская мода. Почему во время намаза женщина должна быть особенно красива

11:41 07.05.2018 Об особенностях и о востребованности мусульманской одежды в Кыргызстане журналисту ИА "24.kg" рассказала модельер Саида Касымова.



Однажды в ее жизни произошла удивительная трансформация: получив диплом экономиста, она решила заниматься не цифрами, а женщинами. Сначала на тренингах Саида мотивировала представительниц прекрасного пола становиться еще красивее и не забывать о самом главном - женственности. А два года назад перешла от слов к делу и выпустила первую коллекцию мусульманской одежды под брендом Mehera.



- Саида, почему вы решили создать именно мусульманскую одежду? Вижу, что сама-то вы девушка непокрытая.



- Я родилась и выросла в семье, где придерживаются принципов ислама. Да, я не ношу хиджаб, но и слишком открытую одежду не надеваю. У меня есть родственники, которые читают намаз, носят закрытую одежду. Именно они стали причиной создания нашего бренда.



Я видела, как трудно им подобрать одежду для намаза, особенно когда женщина занята домашними делами. В этой ситуации она бросает все в спешке, сверху что-то накидывает и бежит молиться. Мне пришла идея создать удобные намазники. Выполнила их из очень легкой и приятной на ощупь ткани. Платок к наряду сшила такой, чтобы женщина быстро, без лишних движений была готова к выполнению одного из главных заветов ислама.



Намаз - это связь со Всевышним, высокое общение с ним. Поэтому, считаю, женщина в этот момент должна быть особенно красива.



- В вашей коллекции платья с национальными узорами. Это не противоречит принципам исламской одежды?



- Нет, никак. Тем более что мы используем смешение национального узора с древнеарабским тезхипом. Тезхип - это особая техника художественного украшения различных книг или обложки Священного Писания: ее суть в том, что красивые узоры, навеянные природой, выполняются золотом.



- Кто ваши клиенты? Оправдались ли ожидания в востребованности хиджаба в Кыргызстане?



- У нас самые разные клиенты. Среди них есть и правоверные мусульманки от 25 до 65 лет, и непокрытые девушки, и даже иностранки. Наши платья подходят не только мусульманкам, но и женщинам, которые носят длинные платья, в такой одежде они становятся более женственными и при этом остаются модными. Например, к нам часто заходят туристы и гости столицы. Им нравятся наши узоры, дизайн.



Отмечу, что в Кыргызстане много представительниц прекрасного пола, которые читают намаз, но пока не готовы надеть хиджаб, однако они предпочитают носить длинную одежду. Это тоже наши покупатели.



Особенно хочется сказать о том, что, на мой взгляд, мусульманская одежда - истинно женская. Я бы посоветовала женщинам почаще надевать юбки и платья и делать это независимо от веры и убеждений. Потому что юбка - "хранитель" женской энергии. Она помогает удерживать связь с землей. А о платках могу сказать, что во всех религиозных конфессиях говорится о том, что женщине необходимо покрывать голову. Это также связано с ее природой и сохранением энергии.



Насчет востребованности наших моделей могу сказать, что мы нашли свою аудиторию. И это не только мусульманки, но и все любители женственной одежды. Нам уже два года, мы постепенно развиваемся.



- Как вы оцениваете стиль современной местной мусульманки?



- Мусульманская мода стремительно развивается во всем мире. Хиджабы можно встретить в коллекциях мировых создателей моды. Наши модницы тоже не отстают от новых трендов. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы наши женщины выглядели стильно, модно, но при этом скромно.



При создании коллекции используем принты, цвета тканей, фасон с последней мировой демонстрации моды, также учитываем пожелание клиенток. Например, по запросу наших милых дам мы создали вечерние наряды. Могу с уверенностью утверждать, что у местных мусульманок очень изящный стиль и безупречный вкус.



Есть и особый разряд мусульманок - работающих. Для них мы подготовили особые платья и туники классического стиля.



Недавно к нам в шоурум "Модный дом" зашла женщина старше 50 лет. Она вернулась с умры и решила полностью поменять свой гардероб. Очень много вещей купила.



- Ваша одежда продается только в Бишкеке?



- Да. В прошлом году мы открыли бутик в Алматы, но потом закрыли, так как не рассчитали свои возможности. Думаю, в скором будущем возобновим шоурум в Казахстане.



Жазгуль МАСАЛИЕВА Источник - 24.kg

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