Афган, Хмурое утро. В Хосте взорвана мечеть - 17 убитых и 33 раненых

08:57 07.05.2018 Теракт в мечети: погибло не менее 17 человек, более 33 получили ранения



Теракт в мечети: погибло не менее 17 человек, более 33 получили ранения



Чудовищный террористический акт совершен на юго-востоке Афганистана в провинции Хост. 6 мая после полуденной молитвы, сообщает телеканал TOLOnews, в местной мечети произошел взрыв. Погибло по меньшей мере 17 человек, еще 33 человека получили ранения.



По предварительной информации речь идет не о террористе-смертнике, а дистанционном подрыве, сообщает Reuters.



Президент Афганистана Ашраф Гани назвал теракт "оскорблением демократических ценностей людей Афганистана". Ранее в стране началась регистрация граждан для участия в парламентских и местных выборах. Процедура проходит в том числе в мечетях.



На произошедшее уже отреагировал Пакистан. Правительство этой страны выступило с осуждением теракта.



"Мы глубоко огорчены и расстроены утратой человеческих жизней, - говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Пакистана. - Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших".



В сообщении МИД говорится, что Пакистан выражает поддержку и солидарность народу и правительству Афганистана. "Мы осуждаем терроризм во всех его формах и призываем бороться с любыми его проявлениями".



Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года.



Ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.



Как, кстати, и в прошлом году. Когда здесь же, в провинции Хост смертник на заминированном автомобиле подорвал себя на территории городского автобусного парка. В результате теракта погибли 18 человек, в том числе двое детей.



07 мая 2018 Источник - vb.kg

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