Юбочки из плюша... Казахстан-2018: феминизация госаппарата

08:55 07.05.2018 Не только омоложение госаппарата является трендом казахстанской кадровой политики, но и его заметная феминизация. В последние два-три месяца на ряд политических должностей были назначены пять представительниц прекрасного пола – вполне достаточно, чтобы говорить о наметившейся тенденции.

Возглавила тренд Мадина Абылкасымова, назначенная в первой половине февраля министром труда и социальной защиты населения. Впрочем, в данном случае гендерная принадлежность нового министра не стала каким-то исключением – министерство труда и соцзащиты считается в Казахстане преимущественно "женским" ведомством. Достаточно вспомнить предшественниц Абылкасымовой – Тамару Дуйсенову, Гульшару Абдыкаликову, Гульжану Карагусову.

А вот позиция председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, которую во второй половине февраля получила 45-летняя Наталья Годунова, к "типично женским" не относится.



Также как и должность замруководителя Администрации президента, курирующего правоохранительный блок. 38-летняя Алия Ракишева, занявшая эту позицию в начале апреля, для многих стала "темной лошадкой", неожиданно выигравшей забег.

Наконец, два новых вице-министра национальной экономики 33-летняя Дана Жунусова и 31-летняя Меруерт Жунусбекова, получившие назначения в конце апреля, похоже, закрепили тенденцию феминизации казахстанского госаппарата.

Что же состоит за этим трендом? Неужели пресловутая гендерная квота, дискуссии о введении которой велись еще в конце нулевых при обсуждении закона "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин". Закон, кстати, был принят, а вот квота (30%-ная, как предлагалось) в нем прописана не была.

Напомним, что, проводя исследование коллективного портрета казахстанской элиты, мы определили, что доля женщин среди политических госслужащих в Казахстане составляет всего около 11%.



Данияр Ашимбаев: Гендер тут не при чем

Известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаевсчитает, что в Казахстане, действительно, не мешало бы увеличить количество женщин в высших эшелонах власти.

"Гендерная политика в Казахстане вопрос достаточно щекотливый. По данным Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, более 50% государственных служащих в Казахстане – это женщины. Однако если изучить статистику женского представительства на разных уровнях госуправления, то можно увидеть, что максимальное количество женщин сосредоточено в нижних эшелонах власти, тогда как в верхних – в правительстве, в Администрации президента – их число минимально. Чуть лучше обстоят дела разве что в депутатском корпусе. И все это несмотря на взятые Казахстаном обязательства в сфере гендерной политики и обещания выдвигать женщин на уровень принятия решений. В лучшем случае женщинам достаются такие позиции как вице-премьер по социальным вопросам – ее занимали в свое время Дарига Назарбаеваи нынешний Госсекретарь Гульшара Абдыкаликова– или министр соцзащиты", - поясняет политолог.

Говоря о недавних назначениях, Ашимбаев отметил, что их нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. "Замруком Администрации президента женщина стала не впервые, напомню, что в 2000-2001 годах эту позицию занимала Жаннат Ертлесова", - уточняет эксперт.

И все-таки, по мнению Ашимбаева, определяющим фактором в последних назначениях стал не гендер, а "совокупность деловых качеств" женщин-выдвиженцев.

"И Алия Ракишева давно работает в Администрации президента – напомню, что в течение пяти лет она занимала позицию заведующей государственно-правовым отделом АП – и Наталья Годунова представляет собой состоявшегося руководителя – у нее есть опыт работы замакимом Кызыординской области и секретарем "Нур Отана". Сказать, что их выдвинули в рамках "женской квоты" – ни в коем случае нельзя. Хотя в "царстве мужского шовинизма" казахстанской политические элиты такие назначения, действительно, достаточно редки. К примеру, в Казахстане очень мало женщин-акимов. Единственный случай, когда на руководство областью была назначена женщина – это несколько месяцев пребывания Веры Сухоруковой в должности исполняющей обязанности акима Восточно-Казахстанской области. Были также несколько женщин-акимов областных центров. Сегодня есть женщины-главы районных администраций – но из буквально единицы", - говорит Ашимбаев.

Таким образом, при наличии в Казахстане достаточно большого количества женщин-госслужащих, имеющих и хорошие деловые качества, и политическую подготовку, и опыт работы, на уровень политических должностей их выдвигается крайне редко, констатирует эксперт.

"Отдельные случаи назначения женщин на высокие позиции – будь то Абылкасымова, Годунова, Ракишева – системой не стали. Речь идет, скорее всего, об индивидуальных факторах, которые способствовали выдвижению именно их кандидатур. Если Гульшара Абдыкаликова, к примеру, продвигалась по гендерной линии – напомню, она какое-то время была советником президента – председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике – то нынешние женщины-выдвиженцы, видимо, все-таки имеют уникальный набор деловых качеств и компетенций, которые позволяет им претендовать на должности традиционно мужские. И все-таки ситуация с гендерным балансом на высшем политическом уровне далека от паритета", - отмечает Ашимбаев.

Что касается двух молодых женщин-замов министра национальной экономики Тимура Сулейменова, то эксперт предлагает дождаться, насколько эффективными они покажут себя в работе.

"Мы ведь еще не видели их в деле. Фигуры это достаточно новые. Дана Жунусова работала в НПП "Атамекен", из которого в последнее время правительство черпает кадры. Мадина Жунусбекова – в Администрации президента и Канцелярии премьер-министра. В их случае, полагаю, сработал не гендерный фактор, а командный принцип работы", - резюмирует Ашимбаев.



Жанар Тулиндинова, 4 мая 18 Источник - ia-centr.ru

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