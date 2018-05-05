Завоевание Ирана монголами: черная туча, опустившаяся на землю, - М.Алонцев

08:52 07.05.2018 Шах Ала ад-дин Мухаммад, наблюдая, как крупнейшие города его государства один за другим разрушаются монголами, уходил все дальше на запад, но избегал решающего сражения.

За несколько столетий, начиная с VII века, Иран пережил несколько крупных нашествий, однако лишь одно из них принесло по-настоящему катастрофические последствия. Монгольское завоевание Средней Азии и Ближнего Востока было настолько разрушительным, что один из средневековых историков сравнил его с черной тучей, которая опустилась на земли. Действительно, ни одни завоеватели до этого не наносили городам и населению такого ущерба.



На запад

Чингисхан, получивший такой титул в 1207 году на курултае, уже к 1218 году подчинил не только китайское государство Си Ся, но и Восточный Туркестан. После этого правитель монголов начал подготовку к завоеванию Средней Азии, где его войскам предстояло сразиться с армиями государства Хорезмшахов. Как считается, официальным поводом к войне с Хорезмом стало нарушение торгового соглашения 1215 года - тогда монгольское посольство вернулось из г. Отрара, а туда был направлен караван из 450 купцов. Когда те прибыли в Отрар, то были обвинены в шпионаже и казнены.

Именно Отрар стал первым городом Средней Азии, почувствовавшим на себе всю мощь монгольской армии. Осенью 1219 года войска Чингисхана осадили город, который считался одним из важнейших и крупнейших населенных пунктов региона. После шестимесячной осады Отрар был взят и полностью уничтожен, а значимая часть населения угнана в рабство.

Параллельно с осадой Отрара части монгольских войск отправились в крупнейшие города Мавераннахра, располагавшиеся по течению Сырдарьи. Сам Чингисхан возглавил армию, направлявшуюся на Бухару, а другая часть войска осаждала Ходжент. Бухара сопротивлялась 12 дней и была взята в феврале 1220 года.



Погоня

Шах Ала ад-дин Мухаммад, наблюдая, как крупнейшие города его государства один за другим разрушаются монголами, уходил все дальше на запад, но избегал решающего сражения. Вслед за ним были направлены войска под командованием монгольских военачальников Джэбэ и Субэдэя. Хорезмшах бежал сначала в окрестности Хамадана, а затем - в Гилян. Смерть настигла Мухаммада в декабре 1220 года на острове в Каспийском море (предполагается, что это был остров Ашур-Адэ недалеко от Астарабада).

Джэбэ и Субэдэй, то ли узнав о смерти беглеца, то ли потеряв его следы, продолжили свой поход. Заняв Хамадан, они направились к Казвину, который также был взят. Оттуда они направились в Муганскую степь, разграбили там Ардебиль, а также обложили данью Тебриз. Далее под ударами монголов пали Марага и Нахичевань. К концу 1221 года войска Джэбэ и Субэдэя через Дербентский проход проникли на Северный Кавказ, где вели войну с лезгинами и аланами. Одним из последних сражений этого похода стала знакомая нам битва на Калке в 1223 году, в которой монголам безуспешно противостояли объединенные силы половцев и русских княжеств.



Последний Хорезмшах

Став после смерти отца правителем стремительно уничтожавшегося государства, Джалал ад-дин направился в Хорасан, где с небольшим отрядом нанес поражение одной из монгольских частей. Оттуда он направился в Газну, где под его знаменами собирались лояльные Хорезмшахам силы. Чингисхан направил против него войско, точно не зная о размере армии Джалал ад-дина.

Большое сражение состоялось в ущелье недалеко от города Парван. Историк Джувейни сообщает, что на второй день битвы монголы использовали интересный прием устрашения противника: стремясь показать силу своего войска, монгольский военачальник посадил на запасных лошадей обмотанные тюки с соломой. Трюк не удался, атака монгольского войска была отбита, а в контратаке войска Джалал ад-дина обратили соперника в бегство. Это было первое крупное поражение монгольской армии во время длительного похода на запад.

Развить успех Джалал ад-дин не сумел. Узнав о поражении, Чингисхан лично возглавил армию, отправленную вслед за хорезмшахом. Войска встретились в декабре 1221 года на реке Инд. Армия Джалал ад-дина была разбита, а сам он с небольшим отрядом сумел спастись, переправившись через Инд.

Проведя три года в Индии, Джалал ад-дин вновь вернулся в Иран и двинулся на север, где ему удалось взять Тебриз и Марагу. За короткое время ему удалось захватить Арран, а также часть Грузии и Армении. Захватив в 1226 году Тбилиси, он, как сообщает церковная версия, приказал снять купола с церквей и храмов, а также вынести все ценности. Также легенда сообщает, что он начала насильно обращать людей в ислам, а несогласных с этим убивал. Жертвы Джалал ад-Дина почитаются как 100 тысяч мучеников Тбилисских.

Несмотря на успехи, Джалал ад-дин оказался в положении войны на два фронта. С одной стороны, ему противостояли монголы, а с другой - армяне и грузины. Кроме того, против Джалал ад-дина выступил султан Ала ад-дин Кай-Кубад, а также правитель Египта. В 1230 году хорезмшах потерпел от них поражение, а затем остатки его войска были разбиты монгольской армией. Джалал ад-дин не смог собрать новую армию и укрылся в крепости Майяфарикин. Смерть настигла последнего хорезмшаха в 1231 году в курдской деревне неподалеку от крепости.



Поход Хулагу

Новый военный поход монголов в Иран возглавил хан Хулагу. По сообщению знаменитого придворного историка Рашид ад-дина, одной из причин похода стало обращение к монгольскому правителю жителей Казвина, страдавших от деятельности исмаилитов (ассасинов): "Так как многие из искавших правосудия на несправедливость еретиков, передали себя на [его] благороднейшее усмотрение, Менгу-каан в год быка отправил в области таджиков против еретиков своего [младшего] брата Хулагу-хана". В 1256 году Хулагу осадил исмаилитские крепости, а затем занял их столицу - Аламут.

Покончив с сопротивлением исмаилитов, Хулагу направился в Багдад и вынес ультиматум Аббасидскому халифу Мутасиму. Получив отрицательный ответ, монголы приступили к осаде города. В феврале 1258 года Багдад сдался, войска Хулагу вошли в город, и хан дал неделю на его разграбление. Халиф Мутасим, давно не имевший политической власти, был казнен.

Смерть Мутасима может казаться незаметной в свете прочих завоеваний Хулагу, однако важность этого события нельзя умалять. Казнив последнего халифа, монголы таким образом уничтожили и сам по себе политический институт халифата, существовавший со времени пророка Мухаммада. Несмотря на отсутствие реальной политической власти, халиф носил почетный титул "повелителя правоверных" и "наследника посланника Бога". Разрушение института халифата, возможно, имело гораздо более сильные и далеко идущие последствия, чем ущерб, причиненный городам и экономике региона.



Максим Алонцев, 6 мая 18 Источник - asiarussia.ru

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