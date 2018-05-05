Казахов нельзя перекрасить в американцев: что будет, если в Казахстане исчезнет трайбализм

08:46 07.05.2018 Д.Ашимбаев: Мысль о том, что новое поколение будет лучше, высказывают каждую эпоху. Однако мы видим, что за годы независимости поменялось несколько генераций управленцев, а коррупция, трайбализм, клановость никуда не делись. Есть вечные ценности для нашего общества, которые будут существовать независимо от желания или нежелания



Отечественные эксперты рассказали, почему трайбализм негативно влияет на развитие страны и что произойдет, если исчезнет разделение по родам среди казахов.

27 апреля известный журналист Даурен Куат высказался на тему трайбализма. Он заявил, что разделение по родам – это социальное ограничение, которое не позволяет противостоять коррупции и другим отрицательным явлениям в обществе.

- Один мой друг, уйгур по национальности, говорит мне как-то: в Узбекистане все считаются узбеками, в Кыргызстане - кыргызами, в Азербайджане то же самое. Только в Казахстане приехавших ногаев, каракалпаков, которые хотят стать казахами, не признают, начинают спрашивать происхождение, род, - заявил Даурен, которого процитировал портал Newsasia.kz.

В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественными экспертами, дабы выяснить у них:

1. Действительно ли трайбализм негативно влияет на развитие нашего общества?

2. Что произойдет с Казахстаном, если в обществе исчезнет разделение по родам?

3. Возможно ли это в обозримом будущем?



Айдос САРЫМ, политолог



1. Журналист Даурен Куат абсолютно прав. Все люди по своей природе имеют свойство делиться. В силу того, что многие нормальные институты не работают, общество начинает возвращаться к архаичным институтам, коим является деление на роды. Понятно, что, когда возвращаются к таким отношениям при получении должности, ставка делается не на знания и профессиональную квалификацию, а на условную близость.

Это ограничивает экономическую, политическую, социальную ситуацию и не является залогом успешной кадровой политики.



Трайбализм - само по себе явление негативное. Невозможно набрать сотню квалифицированных кадров только из своего жуза или рода.

2. Тут необходимо исходить из того, что есть. Рассматривать все происходящее как данность. Мы не можем в один момент перекрасить всех казахов в американцев, голландцев, малайзийцев и так далее. Мы имеем дело с тем обществом, какое у нас есть. Оно обладает набором стереотипов, навыков и институтов.

Я еще не видел ни одного достойного труда, посвященного этим вопросам. Многие вещи стараются обойти стороной под предлогом "вроде бы не принято об этом говорить". Когда появятся хорошие исследования по этому вопросу, тогда и можно будет рассуждать на эту тему.



3. Это уже сейчас происходит. Трайбализм – аграрное явление, оно работает в довольно узких локациях. В больших городах такие аспекты перестают работать, хотя в советские времена они даже оказали позитивную роль. К примеру, 90-е мы прошли без таковых социальных потрясений благодаря корпоративной связи казахов.

Мы сейчас сталкиваемся с обратными явлениями: люди перестают общаться друг с другом, становится меньше социальных контактов в городе. Но в какой-то степени трайбализм адаптируется под современные реалии. Возьмем те же казахские свадьбы, где до сих пор собирается по нескольку сотен человек.



Данияр АШИМБАЕВ, политолог



1. Трайбализм относится к числу традиций, которые сохранились в казахском обществе через десятилетия. Происхождение людей, особенно высшей элиты, имеет большое значение. Это присутствует практически во всех странах мира. Также это есть в Казахстане, наши общественные отношения достаточно архаизированы.

Каждый хочет, чтобы люди из его группы были представлены в высшей власти. Такой фактор нередко проявляется. Это одна из причин, почему в Казахстане не пошли на прямые выборы акимов. Если один род занимает 40 процентов, а другой - 60, то понятно, кто победит. Бороться с этим очень сложно.



2. Это очень сложно представить. Даже в советское время, когда шла борьба с трайбализмом, он все равно воспроизводился. Казалось бы, пришла к власти новая идеология, но все быстро вернулось на круги своя. Это было, есть и будет.



Некоторые пытаются сделать это максимально негативным явлением, и полномасштабная дискуссия здесь не получается. Можно лишь поставить какие-то рамки и перестать бояться обсуждать этот вопрос на высшем уровне.



3. Я думаю, нет. С изменением демографической структуры населения мы видим, что численность казахов растет. Идет переселение сельского народа в города, и фактор родовой принадлежности продолжает присутствовать. Трайбализм все равно будет существовать.



Мысль о том, что новое поколение будет лучше, высказывают каждую эпоху. Однако мы видим, что за годы независимости поменялось несколько генераций управленцев, а коррупция, трайбализм, клановость никуда не делись. Есть вечные ценности для нашего общества, которые будут существовать независимо от желания или нежелания.



Александр Григорянц, 3 мая 18 Источник - caravan.kz

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