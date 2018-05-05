За годы независимости 570 тысяч кыргызстанцев приняли гражданство России

08:00 07.05.2018 За годы независимости более 570 тысяч кыргызстанцев приняли гражданство Российской Федерации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной службы миграции КР Алмазбек Асанбаев.



По его словам, в определенные годы гражданство РФ принимали до 15-20 тысяч граждан КР. В 2017 году его приобрели 8,7 тысячи кыргызстанцев.



"После вступления КР в ЕАЭС мы видим снижение интереса к смене гражданства", - отметил Алмазбек Асанбаев.



В 2017-м в РФ въехали 738,3 тысячи граждан КР, 642 тысячи из них поставлены на миграционный учет.

"По данным на 1 марта 2018 года, в РФ находилось 632,3 тысячи граждан КР, на учет поставлена 241 тысяча. После вступления КР в ЕАЭС на миграционный учет ставят только в том случае, если человек пребывает на территории России свыше 30 дней. Поэтому число въехавших и выехавших больше. Большая часть людей находилась там менее 30 дней. В течение 2017 года РФ выдала нашим гражданам 7,7 тысячи разрешений на временное проживание", - добавил Алмазбек Асанбаев.



07 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия БЕНГАРД Источник - 24.kg

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