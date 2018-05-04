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Пекин и Нью-Дели посылают миру позитивный сигнал. О неформальной встрече Си Цзиньпина и Н.Моди в Ухане
07:57 07.05.2018

27-28 апреля состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в китайский Ухань (административный центр провинции Хубэй), где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Эта встреча примечательна тем, что она стала первой в истории китайско-индийских отношений "неформальной встречей в верхах" на общем фоне весьма непростых двусторонних отношений.

Приветствуя визит Моди в Ухань, Си Цзиньпин сказал, что в последние три года у него с премьер-министром Индии установились хорошие рабочие отношения и эта встреча послала миру "позитивный сигнал о китайско-индийской дружбе". Индийская сторона также дала встрече высокую оценку. Нарендра Моди заявил, что поддержание на высоком уровне частых обменов и стратегических связей между Индией и Китаем способствует укреплению взаимопонимания и доверия. Атмосфера и контекст встречи двух лидеров в Ухани указывают на возможный в будущем принципиальный положительный сдвиг в отношениях двух крупнейших азиатских держав.

За последние годы появились новые факторы сближения Китая и Индии – вступление Индии (вместе с Пакистаном) в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), назначение представителя Индии главой банка БРИКС, растущий, несмотря на политико-дипломатические трения, торгово-экономический оборот между Индией и Китаем, интенсивные культурные обмены, регулярные встречи лидеров двух стран на международных мероприятиях.

В то же время Китай выступает против присоединения Индии к Группе ядерных поставщиков (ГЯП), которая является одним из основных международных механизмов экспортного контроля за распространением ядерных технологий. В свою очередь Индия не присоединилась к китайской инициативе международного сотрудничества "Пояс и путь" и отказалась участвовать во встрече в верхах участников этого проекта в мае 2017 года в Пекине.

Китайская инициатива "Пояс и путь" по-новому поставила ряд сложных вопросов двусторонней повестки, рожденных конкуренцией КНР и Индии за лидерство в Юго-Восточной и Южной Азии. Актуализировались, в частности, пограничные споры. В августе 2017 года строительство китайской стороной дороги на спорном участке горного плато Доклам на границе КНР и Бутана, которое для КНР и Индии имеет военно-стратегическое значение, вызвало острую реакцию Нью-Дели. Тогда пограничный конфликт достаточно быстро разрешился благодаря постоянному рабочему механизму консультаций, который и был специально разработан для таких целей. Кстати, очередной, 11-й раунд таких консультаций состоялся в Нью-Дели 22-23 марта. На встрече в Ухане Моди и Си Цзиньпин договорились укрепить этот механизм и разработать "стратегическое руководство" для пограничных войск, которым стороны должны руководствоваться при реализации мер по укреплению доверия.

Еще одним раздражителем в отношениях двух стран явилось создание КНР совместно с Пакистаном в рамках стратегии "Пояс и путь" экономического коридора через территорию Кашмира. Индия видит в этом стремление Китая расширить свое влияние на ее соседей. При этом Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Мьянма, Мальдивы активно взаимодействуют с КНР в рамках проекта "Пояс и путь". Со Шри-Ланкой, например, китайская коммерческая компания подписала в июле 2017 года соглашение о передаче ей в аренду южного ланкийского порта Хамбантота. В Нью-Дели опасаются, что Китай использует этот порт в военных целях, хотя Шри-Ланка дала на этот счет категорические заверения. И со своей стороны Индия стала увеличивать с апреля финансовую помощь Непалу, продолжая сближение с региональными конкурентами Китая – Японией и Вьетнамом.

Наиболее опасны в контексте двусторонних китайско-индийских отношений попытки внерегиональных держав, прежде всего США, ставить препятствия на пути урегулирования китайско-индийских споров. Эту цель преследует, в частности, план Вашингтона по втягиванию Индии в четверной союз США – Австралия – Япония – Индия.

И Китай, и Индия как мировые экономические гиганты нуждаются в сбалансированных торгово-экономических отношениях. Торговля между двумя странами растет, в первые два месяца 2018 года она выросла на 26,1% в годовом исчислении. Однако дальнейшему прогрессу мешает большой торговый дисбаланс в пользу Китая и затрудненный доступ индийских товаров на китайский рынок.

Так, в 2017 году двусторонний товарооборот вырос на 20,3 % в годовом исчислении, хотя торговый дефицит увеличился до уровня более 50 млрд долл. по сравнению с 46,6 млрд долл. в 2016 году. Для выравнивания торгового дисбаланса Пекин и Нью-Дели подписали 24 марта 101 торговое соглашение на сумму около $2,37 млрд, что включает торговлю продукцией тех отраслей сельского хозяйства, где Индия имеет преимущество (например, черный чай). Однако в целом проблема торгового дисбаланса связана с индийским экспортом в КНР в основном сырья с низкой добавленной стоимостью, тогда как из Китая в Индию идет более дорогостоящая продукция перерабатывающих отраслей промышленности.

В КНР достаточно спокойно относятся к перспективам экономической конкуренции со стороны Индии, хотя и признают, что в будущем такая проблема может возникнуть. В китайских СМИ охотно обсуждается значение опыта КНР для экономического роста Индии. При этом Пекин предлагает индийской стороне присоединиться к китайским проектам в рамках "Пояса и пути" именно для ускоренного промышленного и научно-технического развития Индии.

Встреча в Ухане показала взаимную заинтересованность двух самых населенных стран мира в развитии плодотворных отношений друг с другом. Больше всего Си Цзиньпин и Нарендра Моди обсуждали не какую-то конкретную проблему, а огромный потенциал двустороннего сотрудничества. Это лишний раз говорит о сосредоточенности двух азиатских гигантов на будущем.

Виктор ПИРОЖЕНКО | 04.05.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525669020
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