 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Польша борется с сепаратизмом в Силезии, - В.Гулевич
07:29 07.05.2018

А силезцы осваивают уроки Каталонии

2-3 мая Польша праздновала День флага и Национальный праздник годовщины конституции 1791 года. По всей стране вывешивали государственные символы, но на здании штаб-квартиры Движения за автономию Силезии (ДзАС) они так и не появились. Сторонники автономии (или независимости?) Силезии от Варшавы таким образом выразили свое неприятие государственной системы Польши.

Силезия – регион, периодически бывший то под немецким, то под польским владычеством и разделенный по итогам Второй мировой войны между Германией, Чехословакией и Польшей. Польше достался самый большой в территориальном отношении кусок, которого хватило на образование на присоединенных землях пяти воеводств.

Немецкое культурное влияние всегда было сильно в польской Силезии, а с 1990 года с образованием Движения за автономию Силезии (Ruch Autonomii Śląska) приняло политический окрас.

Правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) в 2011 году заявила, что ДзАС финансируется Германией для выращивания в регионе прогерманских настроений и отдельной силезской идентичности, но громких разоблачений на эту тему не было. Известно, однако, что в 2009 году Движение за автономию Силезии подписало соглашение о сотрудничестве с немецкой организацией "Инициатива автономии Силезии" (Initiative der Autonomie Schlesiens), штаб-квартира которой расположена в Вюрцбурге.

В немецких СМИ тема силезского регионализма освещается достаточно подробно, а сама Силезия привлекает немцев. Здесь сосредоточены основные польские запасы меди, каменного угля, цинка, железной руды, серы, никеля, мрамора, гранита. Доля горнодобывающей и металлургической отрасли в структуре польской экономики выше общеевропейского уровня, и все благодаря Силезии.

Силезия между Германией, Чехией и Польшей

Силезия между Германией, Чехией и Польшей

Ссылаясь на автономный статус региона в период 1920-1939 годов, силезские автономисты-сепаратисты требуют предоставить ему такой же статус сегодня. В 2017 году президенту Анджею Дуде было направлено соответствующее обращение, но ответа не последовало. Тогда ДзАС через свой журнал "Силезская ласточка" призвал силезцев отказаться отмечать 11 ноября 2018 года 100-летие независимости Польши.

В июле 2017 года в неофициальной столице силезского регионализма Катовице прошел 11-й марш за автономию Силезии, на котором лидер ДзАС Ежи Горелик заявил: "На наших глазах польская система самоуправления рассыпается, как карточный домик… Политики партии "Право и справедливость" не скрывают, что ДзАС для них – враг номер один… и что их цель на ближайшее время – выдавить нас из органов власти Силезского воеводства".

ДзАС полемизирует с Варшавой буквально во всем, от истории и культуры до экономики. Период пребывания Силезии в составе польского государства сторонники ДзАС считают периодом подавления силезского самосознания, период нахождения в составе Германии оценивается более положительно; автономисты-сепаратисты требуют признания силезцев отдельным народом (по переписи 2002 года 173 тыс. граждан Польши назвали себя силезцами), силезского говора – отдельным языком; называют исправительные заведения в Силезии времен социалистической Польши "польскими концлагерями" и стараются внедрить это словосочетание в общественный дискурс (в 2012 году при содействии ДзАС в Катовице был показан одноименный кинофильм); антинемецкие Силезские восстания поляков в 1919-1921 годах расценивают как акт агрессии против силезцев и т. д.

Полгода назад была учреждена Силезская региональная партия, но польский суд под разными предлогами отказывает ей в регистрации.

"Для суда стало неожиданностью, что создается такая структура, как региональная партия. Общепольские партии регистрируют очень быстро… а каждая инициатива силезцев придирчиво изучается… В Варшаве меняются правящие команды, а подход к феномену силезского регионализма не меняется", – заявил лидер партии Хенрик Мерчик.

"Силезская региональная партия необходима… И события в Каталонии в некоторой мере нам об этом говорят", – говорит Ежи Гожелик.

ДзАС входит в Европейский свободный альянс (ЕСА) – международное объединение политических партий, отстаивающих интересы национальных меньшинств вплоть до автономии и независимости. Польскую Силезию часто сравнивают с испанской Каталонией. Каталонцы тоже входят в ЕСА, как и шотландцы, баски, фламандцы и т. д.

Наиболее опасным сценарием Варшава считает обьединение усилий ДзАС и Союза украинцев в Польше (СУвП). СУвП – националистическая организация необандеровского толка, наиболее активна в Восточной Польше, откуда в 1947 году в результате операции "Висла" украинское население было депортировано в силезские воеводства.

Поскольку ДзАС решительно осуждает операцию "Висла", СУвП, как и ДзАС, не вывесил польскую символику в День флага. Это дало повод польской общественности говорить о молчаливом сговоре украинских националистов и силезских сепаратистов против центральных властей.
Владислав ГУЛЕВИЧ | 06.05.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525667340
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