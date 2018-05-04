МВД Пакистана Икбалу прострелили плечо на встрече с пенджабскими избирателями

06:42 07.05.2018 Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал подвергся нападению во время встречи с избирателями в городе Наровал (провинция Пенджаб). Об этом сообщает телеканал Geo TV.



Злоумышленник выстрелил в министра, когда тот садился в автомобиль. Нападавший собирался сделать второй выстрел, но ему помешали: окружавшие Икбала соратники, члены партии Пакистанская мусульманская лига - Наваза, задержали мужчину.



Икбал получил ранение правого плеча и был госпитализирован. Его жизнь вне опасности.



Личность нападавшего установлена - это 21-летний Абид Хуссейн, член радикальной религиозной партии "Техрик-Э-Лабайк", сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей. О мотивах злоумышленника не сообщается.



Многие высокопоставленные пакистанские политики, включая главу государства Мамнуна Хуссейна, осудили атаку на министра внутренних дел. Лидер и основатель "Техрик-Э-Лабайк" Хадим Хуссейн Ризви отверг причастность партии к покушению на жизнь Ахсана Икбала.



Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в провинции Пенджаб подвергся атаке автобус с сотрудниками ядерного агентства страны. По данным полиции, террорист обстрелял автобус из огнестрельного оружия, а затем привел в действие взрывное устройство. Два человека погибли, еще несколько человек получили ранения. Источник - regnum.ru

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