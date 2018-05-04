В Казахстане суд постановил досрочно освободить профсоюзного лидера нефтяников Елеусинова

06:38 07.05.2018 Суд №2 города Павлодара (Казахстан) постановил освободить условно-досрочно бывшего лидера профсоюза нефтяников нефтесервисного предприятия Oil Construction Company (OCC) Амина Елеусинова. Как сообщает "Азаттык", если прокуратура не внесет протест, то приговор вступит в силу 21 мая.



16 мая 2017 года Амин Елеусинов был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией имущества, без права заниматься профсоюзной деятельностью сроком на пять лет и возмещением ущерба в 8,212 млн тенге (около $25 тысяч).



Елеусинов вместе с другим профсоюзным лидером Нурбеком Кушакбаевым возглавил голодовку работников своего предприятия в знак протеста против ликвидации по решению суда Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) – единственной независимой профсоюзной ассоциации страны. Голодовка рабочих проходила после рабочей смены в здании профсоюза в Актау и на объектах. В отношении двух лидеров были возбуждены уголовные дела, их тайно вывезли в Астану, где и начались судебные процессы. Суд назвал акцию протеста нефтяников незаконной, десятки рабочих были привлечены к административной и гражданской ответственности.



Нурбек Кушакбаев был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.



Елеусинова обвинили по четырем статьям: "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупных размерах", "Оскорбление представителя власти, совершенное публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций", "Неповиновение представителю власти" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Подсудимый признал вину по всем предъявленным обвинениям и пошел на процессуальное соглашение.



Как сообщил адвокат Елеусинова Толеген Шаиков, менее месяца назад родственники осужденного погасили заявленный властями ущерб, у его подзащитного отсутствуют дисциплинарные взыскания; 16 мая ожидается суд касательно снятия ареста с имущества Елеусинова.



О Елеусинове и Кушакбаеве как о политзаключенных говорили и в сентябре 2017 года в Варшаве на ежегодном Совещании по человеческому измерению, организованном Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Международные и профсоюзные правозащитные организации неоднократно призывали власти Казахстана прекратить преследования независимых профсоюзных лидеров.

04.05.2018 Источник - fergananews.com

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