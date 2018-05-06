 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Может начаться война". Макрон поссорился с Трампом из-за Ирана
06:19 07.05.2018

Макрон: выход США из договора с Ираном грозит войной







"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.

В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не приемлет пересмотра сделки и называет подобные инициативы незаконными.

Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.

"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.

Он добавил, что у Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять ответные меры.

Президент Роухани заявил, что у Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять ответные меры

Трамп же называет сделку безумной и грозит выйти из нее, если Конгресс и европейские союзники к 12 мая не подготовят изменения в положения договора и не исправят серьезные недостатки, которые, по убеждению Трампа, в нем присутствуют.

Дональд Трамп также пригрозил вернуть ранее снятые санкции в отношении Ирана.

Россия выступает против внесения каких-либо изменений в соглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает эту сделку безальтернативной.

"Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской ядерной сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами", - сказал Песков.

Другие страны, подписавшие договор, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность к производству обогащенного урана постепенно сокращается, и поэтому соглашение должно оставаться в силе.

Переговоры и секретные ядерные файлы

Ранее Вашингтон и его европейские союзники заявляли, что им удалось достичь прогресса по двум волнующим Трампа вопросам: получение международными инспекторами доступа к ядерным объектам Ирана и прекращение разработки и испытания Ираном баллистических ракет.

В конце апреля Израиль представил, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, свидетельства существования тысяч секретных документов, показывающих, что Иран лгал о своих намерениях в сфере ядерных технологий перед подписанием договора в 2015 году.

Нетаньяху обвинил Тегеранн в проведении секретных разработок ядерного оружия, проходящих под названием "Проект Амад", и заявил, что Иран продолжал заниматься исследованиями в этой сфере и после того, как в 2003 году проект был закрыт.

Нетаньяху провел презентацию собранных разведкой сведений о ядерной программе Ирана

Нетаньяху сказал, что полученные Израилем документы доказывают, что Иран хранил в секрете документацию "Проекта Амад", чтобы в будущем использовать их для разработки ядерного оружия.

Иран назвал Нетаньяху лжецом и утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Однако госсекретарь США Майк Помпео назвал документы подлинными и заявил, что ядерная сделка 2015 года была построена на лжи.

Сделка 2015 года

Ядерная сделка заключена в 2015 году между Ираном, США, Китаем, Россией, Германией, Францией и Великобританией. Этот договор подразумевает отказ от разработки Тегераном ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), Иран должен был резко сократить число своих центрифуг, обогащающих уран.

Он также должен был сократить свои запасы обогащенного урана и не производить оружейный уран.

Ведущие европейские страны называют сделку с Ираном важным фактором международной безопасности.

В то же время ряд стран, включая нынешнюю администрацию США и Израиль, считают, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.
6 мая 2018

Источник - bbc.com
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