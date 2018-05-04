 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон подсчитал объем изъятых в годы его правление наркотиков - 120 тонн
06:16 07.05.2018

В Таджикистане, начиная с 1994 года, сотрудники правоохранительных органов и военные изъяли свыше 120 тонн наркотических веществ. Об этом заявил глава государства Эмомали Рахмон на церемонии открытия международной конференции "Противостояние терроризму и насильственному экстремизму" в Душанбе.

Президент назвал незаконный оборот наркотиков одним из основных источников финансирования терроризма, добавив, что борьба с ним требует от международного сообщества неотложных совместных мер.

Торговля наркотиками является одной из болезненных тем для таджикистанских властей. На одном из заседаний в 2014 году Рахмон посетовал на то, что наркотрафик портит имидж республики. Глава государства отметил также, что местные силовики, в основном, задерживают поставщиков наркотиков, а руководители преступных групп при этом остаются безнаказанными.

Правоохранительные органы Таджикистана ежегодно изымают из незаконного оборота от двух до шести тонн наркотических веществ. В 2012 году Агентство по контролю за наркотиками при президенте сообщило, что, начиная с 2000 года (то есть, за 12 лет), в Таджикистане изъяли 31 тонну героина и 24 тонны опия.

Основной поток наркотиков поступает в республику из соседнего Афганистана. Таджикистан является первым перевалочным пунктом для афганского опия на пути в страны СНГ и Европы. Протяженность таджикско-афганской границы составляет около 1,5 тысячи километров, и значительная ее часть проходит по труднодоступной горной местности, где нередко случаются вооруженные столкновения между пограничниками и наркокурьерами. Согласно данным Погранвойск ГКНБ Таджикистана, в 2017 году на границе с Афганистаном произошло 31 вооруженное столкновение, ликвидированы 18 наркоконтрабандистов, еще 20 были задержаны. Пограничники изъяли свыше 1,7 тонны наркотиков.
04.05.2018

Источник - fergananews.com
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