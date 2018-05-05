 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 07.05.2018
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00:48  Умер гларед популярной Алма-Атинской газеты "Экспресс-К" Тимур Неталиев
Воскресенье, 06.05.2018
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Суббота, 05.05.2018
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Умер гларед популярной Алма-Атинской газеты "Экспресс-К" Тимур Неталиев
00:48 07.05.2018

Известный журналист скончался в больнице сегодня, о причинах пока не сообщается

Главный редактор газеты "Экспресс-К" Тимур Неталиев умер сегодня в больнице. Информацию Sputnik Казахстан подтвердили сотрудники издания.

"Это правда. Он болел ровно неделю. Его не было на работе, и мы сегодня узнали, что он умер в больнице. Что именно случилось – не знаем. В больницу он попал только на днях – позавчера, кажется. До этого болел дома. Мы сочли, что это обычная простуда. Возможно, он болел чем-то, сам не зная того", - рассказала сотрудница редакции газеты, попросившая не публиковать ее имени.
Редакция Sputnik Казахстан приносит свои соболезнования родным и близким Тимура Неталиева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Sputnik Казахстан
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525643280
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