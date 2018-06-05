Жизнь оправдает Честные слова.... Свободу узбекскому журналисту Бобомуроду Абдуллаеву!

16:38 06.05.2018 Жизнь оправдает Честные слова....



Сегодня 6 мая 2018 г. Все думаю: как там завтра на суде..., каков будет приговор?



Непроизвольно мысли и о том, что правосудие Узбекистана, если судить по речи прокурора –обвинителя, его заявления, что журналист клеветал на Узбекистан , что он призывал в своих статьях к ..., и т.п., то ясно, что система Каримова жива , которая, как известно, по своей природе, скажем так, была податлива произволу,..



Ведь самый суд, длившийся на протяжении двух месяцев свидетельствует, что в Узбекистане , если исключить разве, что деятельность первого лица государства, то здесь отнюдь правит пока не здравый смысл и закон. К сожалению, дело в системе, которая, как видим кругом, скрипит ...



Потому невольно и о том мои мысли: хватит ли духу, политической воли главе государства, противостоять силам, носителям того самого разгильдяйства, о которых говорил в последнем слове на суде журналист?



Действительно, пройдем ли мы, наконец, точку невозврата, состоится перелом в сторону фактического цивилизованного порядка в стране, такого порядка, где правит здравый смысл и закон, или ...



Никому не дано предугадать, что произойдет в ближайшее время в стране



Тем не менее, хочется верить в лучшее, потому как не перевелись настоящие патриоты.



Всмотритесь в лицо человека, который и является таковым Настоящим Патриотом Это фотография начала 2002 г (27. 03.) ., где Бобомурод перед офисом JWPR Он уже вступил на тропу борьбы за принципы свободы против лжи, насилия и косности.



Право, не знаю, каков будет приговор Журналисту, но, безусловно, как бы там ни было завтра на суде,



Жизнь оправдает Бобомурода Абдуллаева –Хакназарова за Правду, которую он нес людям, она (Жизнь) оправдает его, Честного и Мужественного Человека за Честные слова.



Бахадыр Ф. Мусаев

06 05 2018

Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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