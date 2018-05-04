|Обама и Буш-младший анонсировали свое выступление на похоронах сенатора-"ястреба" Маккейна, который еще жив...
14:56 06.05.2018
Хотя страдающий от рака мозга сенатор-республиканец Джон Маккейн еще жив, в американских СМИ появляются все новые подробности того, как будут проходить похороны политика.
Как сообщает NBC со ссылкой на источник, близкий к ситуации, речи на церемонии прощания с Маккейном могут произнести 43-й и 44-й президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.
Между тем Дональда Трампа – нынешнего хозяина Белого дома и соратника Маккейна по Республиканской партии – на похоронах сенатора видеть не хотят.
Ранее 81-летний Маккейн не исключил скорой смерти. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии здоровья политика.
6 мая 2018, Ольга Никитина