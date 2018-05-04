Обама и Буш-младший анонсировали свое выступление на похоронах сенатора-"ястреба" Маккейна, который еще жив...

14:56 06.05.2018 Хотя страдающий от рака мозга сенатор-республиканец Джон Маккейн еще жив, в американских СМИ появляются все новые подробности того, как будут проходить похороны политика.



Как сообщает NBC со ссылкой на источник, близкий к ситуации, речи на церемонии прощания с Маккейном могут произнести 43-й и 44-й президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.



Между тем Дональда Трампа – нынешнего хозяина Белого дома и соратника Маккейна по Республиканской партии – на похоронах сенатора видеть не хотят.



Ранее 81-летний Маккейн не исключил скорой смерти. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии здоровья политика.



6 мая 2018, Ольга Никитина Источник - vz.ru

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