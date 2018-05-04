 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 06.05.2018
13:24  Мирзиеев учредил наградной значок для УзбНПОшников
13:23  Ветераны из Казахстана не поедут на парад в Москву. Казминтруд лукаво уверяет, что нет желающих
13:04  В Узбекистане хотят судить советского следователя-"хлопковика" Тельмана Гдляна
12:35  Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны, - Дене-Херн Чен
12:33  Китай не послушал Горбачева и обогнал Россию навсегда, - С.Головченко
11:53  В Кашкадарьинской области Узбекистана жителям запретили гулять после 10.00 вечера
11:50  ТуркмВласти начали снос жилых домов на границе с Узбекистаном. Чтоб протянуть 3-ю линию колючей проволоки
10:27  GGG лучший! Казахстанец Головкин чемпионски нокаутировал Мартиросяна во 2 раунде
10:21  Казахстан пытается оправдываться за допуск США на Каспий. Оправдания выглядят неубедительно
09:27  Армения приветливо встречает демократические перемены, - Washington Post
09:23  Китай и США не смогли преодолеть торговые разногласия
09:18  Американские и иранские сторонники жесткого курса дожидаются краха ядерного соглашения, - Ишаан Тхарур
09:04  К бомбардировкам Сирии подключился американский авианосец "Гарри Трумэн"
09:01  Президент Кыргызстана держит слово: разъезжает по стране без кортежа и летает на обычных рейсовых самолетах
08:28  Сборная поваров Узбекистана выиграла фестиваль "Казан-мангал" в Бишкеке
01:35  Переизбрание дискредитированного: Аббас остается главой Организации освобождения Палестины, - Neue Zurcher Zeitung
00:23  На самом крупном острове Гавайев крепко извергается вулкан Килауэа. Объявлено ЧП
00:03  Против Эрдогана за президентское кресло поборется Мухаррем Индже
Суббота, 05.05.2018
20:32  В Казани умер основатель и глава агентства ANNA-News Марат Мусин
20:01  Кто финансировал "Белые каски": Европа и США стоят за грязной пропагандой в Сирии
19:13  Ливанцы подадут по два голоса. Выборы в парламент приведут к еще большему хаосу? - "Къ"
15:22  Сельские учителя против "Тигров". Таджикистан во Второй мировой войне
11:30  Чоноби Оли заботится о зверушках. Впервые в Душанбе прошла акция в поддержку бездомных животных
11:27  Мирзиеев поручил упростить 9200 УзбННО жизнь и выплачивать их работникам полную пенсию. Как родным...
10:41  Пашинян: первая российская цветная революция на постсоветском пространстве, - Ю.Баранчик
10:39  Почему Америка начнет войну против Ирана, - А.Халдей
10:35  ВМС США объявили о воссоздании Второго флота (север Атлантики). Против пингвинов и России
10:13  The Hill: Как США могут выбраться из ловушки "вечной войны"?
10:12  США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны
09:56  Елбасы подписал закон о запуске американских военных в свои каспийские порты
09:38  "Бессмертный полк" в Ташкенте так и не разрешили
09:31  "Армянский народ найдет верный путь выхода из кризиса", - Елбасы. А казахский найдет..?
08:39  Уволен главный гаишник Ташкента полковник Маменов
07:44  Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна
00:38  Украина поставит Турцию на крыло, - "СП"
00:35  Валить из России: РосОлигархи нашли новые схемы вывода денег
00:15  Аркадаг получил сертификат и награду "за создание условий для сохранения популяции птиц"
Пятница, 04.05.2018
19:55  Совет улемов ДУМ Казахстана разрешил выбирать пол будущего ребенка при ЭКО
17:42  National Interest: Как США ответят на израильское "разоблачение" Ирана?
17:40  В память о кызыл-аскере Атамурате. Туркмения во Второй мировой войне, - Б.Соколов
17:38  Кино не для всех. Как Таджикистан лишился кинотеатров, - Т.Расул-заде
17:36  Заслуженная Баскская повстанческая группировка ЭТА объявила о самороспуске
17:24  ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии
16:10  Смешались в кучу кони, люди... Аркадаг проснулся на рассвете и поднял по тревоге всю туркменскую армию
13:25  График перехода на латиницу до 2025 года утвержден в Казахстане
13:20  Памятник генералу Сабиру Рахимову в Ташкенте вернут на прежнее место
13:18  Куда пойдет вторая нитка "Турецкого потока"? - Гюнтай Шимшек
13:16  "Что мешает России подняться с колен?" Россия извлекает уроки из опыта Китая, - Ван Вэнь
13:15  Что происходит на Кашагане? Казахстанское нефте-чудо тихо сдулось...
13:12  Золотой балбал. Каз-олигарх Утемуратов хвастается успехами
13:11  National Interest: Как США прокладывали для Ирана путь к успеху?
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Мирзиеев учредил наградной значок для УзбНПОшников
13:24 06.05.2018

Общественникам Узбекистана учредили нагрудный знак

В Узбекистане президентским указом учрежден нагрудный знак "За вклад в развитие гражданского общества" для представителей ННО, сообщает УзА.

Указ главы государства "О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны" подписан 4 мая.

Правительственное решение об утверждении положения о нагрудном знаке будет принято Кабмином в течение месяца.

Также учреждается специальная ежегодная премия для ННО, деятельность которых будет признана успешной и социально значимой, победители премии выберут на конкурсной основе.

Источник - uza.uz
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