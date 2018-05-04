Мирзиеев учредил наградной значок для УзбНПОшников

13:24 06.05.2018 Общественникам Узбекистана учредили нагрудный знак



В Узбекистане президентским указом учрежден нагрудный знак "За вклад в развитие гражданского общества" для представителей ННО, сообщает УзА.



Указ главы государства "О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны" подписан 4 мая.



Правительственное решение об утверждении положения о нагрудном знаке будет принято Кабмином в течение месяца.



Также учреждается специальная ежегодная премия для ННО, деятельность которых будет признана успешной и социально значимой, победители премии выберут на конкурсной основе. Источник - uza.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525602240

Новости Казахстана

