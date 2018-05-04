|Мирзиеев учредил наградной значок для УзбНПОшников
13:24 06.05.2018
Общественникам Узбекистана учредили нагрудный знак
В Узбекистане президентским указом учрежден нагрудный знак "За вклад в развитие гражданского общества" для представителей ННО, сообщает УзА.
Указ главы государства "О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны" подписан 4 мая.
Правительственное решение об утверждении положения о нагрудном знаке будет принято Кабмином в течение месяца.
Также учреждается специальная ежегодная премия для ННО, деятельность которых будет признана успешной и социально значимой, победители премии выберут на конкурсной основе.