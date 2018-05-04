Ветераны из Казахстана не поедут на парад в Москву. Казминтруд лукаво уверяет, что нет желающих

13:23 06.05.2018 В 2018 году никто из казахстанских ветеранов ВОВ не поедет на парад в Москву, сообщает министерство труда и соцзащиты населения.



Как заявила вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова, сегодня у нас нет инициативы со стороны ветеранов войны участвовать в параде, в этом году никто не поедет.



По официальным данным, на сегодня в Казахстане проживает 2 067 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе 1 494 участника ВОВ, 573 инвалида ВОВ, 39 723 лица, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 166 700 лиц других категорий, приравненных к участникам ВОВ. Источник - vesti.uz

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