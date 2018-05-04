В Узбекистане хотят судить советского следователя-"хлопковика" Тельмана Гдляна

13:04 06.05.2018 В Узбекистане потребовали завести новое дело на советского следователя Тельмана Гдляна



Группа граждан Узбекистана потребовала от прокуратуры республики возбудить уголовное дело против бывшего старшего следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Тельмана Гдляна, получившего известность благодаря так называемому "хлопковому делу". Соответствующее обращение 3 мая опубликовало национальное информационное агентство УзА. Его подписали историк-публицист Шухрат Саламов, доктор психологических наук Махмуд Йулдашев, бывший начальник политотдела УВД Кашкадарьинской области Олломурод Исокулов, подполковник запаса Шокир Долимов и писатель Акбар Мирзо.



По их мнению, Гдлян является "главным виновником преступлений против узбекского народа". Следственная группа под его руководством, как утверждают авторы обращения, "с 1983 по 1989 годы буквально терроризировала узбекский народ и сфабриковала сотни документов, по которым арестовывали даже ни в чем неповинных детей и жен незаконно сидящих в тюрьмах". Кроме того, следователи довели ряд фигурантов дела до самоубийства, говорится в статье. Ее авторы подчеркивают, что Гдлян "лично внедрил в практику незаконные методы ведения следствия", принуждая людей давать показания при помощи угроз, шантажа и издевательств. Данные факты, со слов общественников, вскрыли следователи под руководством Виктора Илюхина. В мае 1989 года Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело против следственной группы Гдляна. Его самого обвинили в коррупции и в других нарушениях при расследовании "хлопкового дела". Однако Гдлян ушел от наказания благодаря тому, что на тот момент был депутатом Верховного Совета СССР, который дал согласие на его увольнение из органов прокуратуры, но не разрешил привлекать к уголовной ответственности.



В заключительной части статьи общественники предлагают возобновить процедуру обращения к Гаагскому международному суду, начатую бывшим заместителем министра внутренних дел Тоштемиром Кахрамановым, и через бюро Интерпола добиваться экстрадиции всех виновных лиц, которые фигурировали в этом деле. "Невинные жертвы преступлений Гдляна, их родные и близкие, жаждут восстановления исторической справедливости!", – подчеркивают авторы публикации.



Поводом для ее написания стал выпуск российской телепередачи "Загадки века…" от 16 апреля, посвященный "Хлопковому делу". В передаче приводились комментарии не только самого Гдляна, но и его коллеги, бывшего следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Николая Иванова. Они рассказывали, в частности, о том, как несколько фигурантов "хлопкового дела" покончили с собой. В качестве одной из причин Иванов назвал попытку "оставить в семье нажитые преступным путем богатства" (так как в случае смерти привлекаемого к уголовной ответственности лица дело против него прекращалось). Гдлян, в свою очередь, рассказал, как бывший министр внутренних дел Узбекистана Эргашев (впоследствии также покончивший с собой) "заказал" его убийство. Бывший следователь утверждал также, что против него завели дело за излишнюю щепетильность и угрозу высшему руководству СССР, которое также было замешано в коррупционных схемах с хлопком.



"Хлопковое дело", завершившееся в 1989 году, объединило серию расследований о коррупции в Узбекской ССР и высшем руководстве Советского Союза, которые велись с начала семидесятых годов. Всего было возбуждено 800 уголовных дел, по которым были осуждены на различные сроки лишения свободы более четырех тысяч человек, в том числе высокопоставленные чиновники и партийные функционеры, главы хлопкоочистительных объединений Узбекистана, директора хлопкозаводов. В декабре 1991 года тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов помиловал всех осужденных по "хлопковому делу", отбывавших наказание на территории республики.

04.05.2018 Источник - fergananews.com

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