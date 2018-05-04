Китай не послушал Горбачева и обогнал Россию навсегда, - С.Головченко

12:33 06.05.2018 Китай не послушал Горбачева и обогнал Россию навсегда

Поднебесная ставит главную цель - образованное население



Сергей Головченко



Мир еще признает открытия китайских ученых и инженеров, когда, наконец, поймет, что отнюдь НЕ вся мировая наука и техника сосредоточена в странах Запада…



Китайская пословица гласит: "Бу яо шуо хаотин хуа". Смысл такой: "Не надо расточать приятных слов - работай быстро, старательно, но молча…"



И Китай работает!



Без шума, без похвальбы, без хайпа…



"Небесный глаз"



"Небесный глаз" спрятан в горах провинции Гуйчжоу - самого южного и самого труднодоступного региона страны. Гигантский радиотелескоп FAST 500 метров в диаметре. FAST - наиболее чувствительный радиотелескоп в мире. Работа над проектом ценой в 180 миллионов долларов началась в 2011 году. И уже в июле 2016-го был закончен монтаж основной конструкции телескопа - 4450 панелей величиной с 30 (!) футбольных полей. Задания FAST включают исследование нейтрального водорода в космосе. Значит ли это, что китайцы уже приступили к реальным поискам планет, пригодных для жизни человека и всех других обитателей Земли?



Пекин, по традиции, на такие вопросы отвечает либо уклончиво, либо не отвечает вовсе…



А что же наш, некогда знаменитый и крупнейший в мире радиотелескоп "РАТАН-600", построенный в Карачаево-Черкессии в 70-е годы прошлого века? Ведь его диаметр почти на сто метров больше китайского. Дело в том, что зеркала телескопа должны иметь идеальную параболическую форму, но время - безжалостно. Многолетняя борьба за реанимацию уникального объекта закончилось выделением в 2015-ом году ста миллионов рублей.



Заместитель директора Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, в составе которой работает телескоп, Валерий Власюк констатирует:



- Меня иногда спрашивают: "Почему у вас на телескопе написано "СССР"? А я говорю: вот пусть Россия построит что-то подобное - напишем "Россия" … Уже несколько поколений школьников не изучали предмет "астрономия". Кто ж будет работать?..



После полета Гагарина в космос Джон Кеннеди признал: "Россия выиграла космическую гонку за школьной партой на уроках астрономии, математики, физики…"



Сегодняшний девиз китайской государственной школы гласит: "Мы учимся, пока мы живем - мы живы, пока мы учимся". Школьники в Китае вкалывают на занятиях по десять часов в день в течение 12-ти лет. Летние каникулы - максимум две недели. Алгебра, информатика, естествознание и в первую очередь устройство Вселенной - в безусловном приоритете. Важнее - только каллиграфия (иероглифы) и путунхуа (пекинский диалект). Не забыта и идеология - тщательное изучение величия Китая, его уникального, особого, пути развития.



"Солнечный путь"



Китайский суперкомпьютер "Sunway-TaihuLight", расположенный в провинции Цзянсу в 2017 году завоевал звание самого быстрого компьютера в мире. Массивный суперкомпьютер побил рекорд своего предшественника "Tianhe-2" - тоже китайца, построенного на базе чипов Intel. В отличие от Tianhe-2 ("Млечный путь-2"), "Солнечный путь" использует только процессоры, разработанные и произведенные в КНР. Он почти в три раза успешнее старого рекордсмена. Производительность суперкомпьютера составляет 93 квадриллиона вычислений в секунду. Один квадриллион - это тысяча триллионов или миллион миллиардов. Китайское чудо заставило американский "Титан" системы "Cray Xk7" - самый мощный суперкомпьютер США - почувствовать себя не очень комфортно. "Титан" скатывается на третье или даже четвертое место рейтинга, в котором значатся 500 суперкомпьютеров со всего мира. В КНР их - уже 167, в США - еще 165.



Что касается российских суперкомпьютеров, то пока в рейтинг "TOП-500" их попало всего семь. Самый мощный из них - "Ломоносов-2" из МГУ - занял 41-ю позицию в мире.



С самого рождения каждого китайца учат: "Кто за глаза ругает тебя - тот боится тебя. Кто в глаза хвалит тебя - тот презирает тебя…"



Именно поэтому в далеком 1989-ом году отец Нового Китая - Дэн Сяопин - не внял настойчивым советам Горбачева, которого без меры расхваливали тогда на Западе и ставили другим в пример. Дэн решительно раздавил танками свой майдан - бессрочный митинг студентов и интеллигенции на площади Тяньаньмэнь. Китайский лидер выдержал бешеный шквал обвинений со стороны тех, кто присвоил себе высокое звание "мирового сообщества". Он знал, что однажды вслед за лестью придет презрение, а за руганью - страх, уважение, почет.



Сегодня умершего в 1997-ом году Дэн Сяопина чтут и благодарят всем Китаем. В России про живого Михаила Горбачева этого не скажешь… Китай сохранил многонациональное единство, он увеличил свое могущество и богатство, а СССР был предательски, бесславно уничтожен…



Чудо скоростных дорог Китая



Общая протяженность новых скоростных железнодорожных маршрутов в КНР уже превысила соответствующий показатель Японии, Европейского Союза и США вместе взятых. Никто толком даже удивиться не успел!



Большой инфраструктурный проект стартовал в 2000-ом году. К 2010-ому он вышел на проектную мощность (затраты - до 150 миллиардов долларов в год). Произошла полная замена подвижного состава - японские, немецкие и французские скоростные локомотивы уступили место технике исключительно китайского производства. Появился серийный рельсовый поезд "CRH 380А", развивающий скорость 480 километров в час. Правда, после крушения в 2011 году, китайцам все-таки пришлось ввести ограничение - до 300 километров в час. Но досадные промахи никак не влияют на реализацию проекта в целом. К 2020-ому году скоростная железнодорожная сеть свяжет между собой все города-миллионники КНР и достигнет запланированного показателя - 30 тысяч километров.



Стратегия развития российских железных дорог до 2030 года обещает нам 50 скоростных маршрутов и общую протяженность 12 тысяч километров, включая участки, где можно будет развивать до 300 километров в час.



От Китая мы сейчас отстаем весьма ощутимо. Для таких футуристических проектов, как магистрали 21-го века, стране жизненно необходима внушительная подушка финансовой безопасности. По данным МВФ, Китай скопил в своих госрезервах (включая Гонконг) почти четыре (!) триллиона долларов США. У России сейчас есть только 464 миллиарда.



КНР не имеет в обозримой перспективе реальных конкурентов по объему государственной заначки. Ближайшие соперники - расчетливые японцы - сумели сэкономить себе на будущее один триллион 400 миллиардов в американской валюте. И здесь скрывается еще один (возможно самый главный) сюрприз из китайской шкатулки…



К чему привели четыре десятилетия китайских реформ? Китай сегодня - мощная ядерная, космическая, промышленно-финансовая держава. Некоторые эксперты уже сейчас отдают ей пальму первенства по общему объему экономики среди всех стран мира. Для КНР подобрали образный и весьма почетный термин - "мировая мастерская". Так оно и есть. Какой бы товар вам не захотелось бы купить, вы постоянно упираетесь взглядом в одну и ту же надпись "MADE IN CHINA". Источник - СвободнаяПресса

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