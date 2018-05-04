|ТуркмВласти начали снос жилых домов на границе с Узбекистаном. Чтоб протянуть 3-ю линию колючей проволоки
11:50 06.05.2018
Вблизи узбекской границы на севере Туркменистана снесут жилые дома
В Дашогузской области на севере Туркменистана, в нескольких граничащих с Узбекистаном районах, будут снесены десятки жилых домов. В основном это строения, расположенные вдоль госграницы между двумя странами, уцелевшие во время демаркации в 2011 году. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в регионе.
"Администрации сел в районах Болдумсаз, Губадаг и Героглы отправили местным жителям уведомления, в которых сообщают о сносе их жилья", - сообщил корреспондент Азатлыка.
По его словам, местные власти объясняют планы по сносу домов началом установки третьей линии колючей проволоки, разделяющей границу между странами, а также необходимостью постройки строений для обеспечения безопасности.
По словам местных жителей, первая линия приграничных заграждений была протянута в 2003 году, вторая 2011 году. В результате тысячи семей в зимний период лишились своих домов. Также в приграничной зоне остались отчужденными тысячи гектар сельскохозяйственных земель.
Туркменистан и Узбекистан активизировали процесс определения государственных границ в марте 2017 года, после визита президента Шавката Мирзияева в Туркменистан. С тех пор стороны провели несколько заседаний на уровне двухсторонней межправительственной комиссии по определению государственных границ между странами.