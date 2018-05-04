GGG лучший! Казахстанец Головкин чемпионски нокаутировал Мартиросяна во 2 раунде

10:27 06.05.2018 GGG лучший: Головкин досрочно победил Мартиросяна



Казахстанский боксер профессионал чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) одержал победу над американским боксером армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает Zakon.kz.



Поединок стал главным событием вечера профессионального бокса прошедшего на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). Бой был запланирован на 12 раундов, но завершился досрочно нокаутом во втором раунде.



Головкин защитил свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC и IBO в 20-й раз. IBF отказалась санкционировать этот бой.



По информации американского таблоида, гарантированный гонорар Головкина за бой составит $1 млн, претендент же точно получит сумму в размере $225 тыс.



Напомним, что в предыдущем бою Головкин – Альвареса гарантированная сумма премиальных казахстанца составила $3 млн. Источник - Zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525591620

Новости Казахстана

