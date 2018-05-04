Казахстан пытается оправдываться за допуск США на Каспий. Оправдания выглядят неубедительно

10:21 06.05.2018 Посольство Казахстана в России попросило считать новости российских СМИ об использовании военно-морскими силами США казахстанских портов в Каспийском море "безосновательными измышлениями из разряда фейковых новостей". Об этом пресс-служба дипломатического ведомства сообщила 26 апреля.



Пресс-служба казахстанского посольства приводит полный текст протокола о внесении изменений в двухстороннее соглашение между правительствами Казахстана и США "об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан".



Среди контрольно-пропускных пунктов, через которые должны проходить специальные грузы и сопровождающий персонал, указаны железнодорожные станции России, Казахстана и Узбекистана.



В посольстве считают, что речь идет об усилиях всего международного сообщества по "содействию в стабилизации Афганистана". Дипломаты напомнили, что и Россия заключила аналогичное соглашение.



Отметим, что Россия действительно с 2008 года подписала несколько актов, разрешающих транзит воздушным и иным путем грузов стран - участниц международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).



Однако в мае 2015 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее ранее подписанные акты о разрешении транзита. В настоящее время никакого транзита ни США, ни ISAF через территорию РФ не осуществляется.



Стоит также отметить, что с 2014 года в отношении России был принят ряд санкций со стороны стран Запада, в том числе США и стран Евросоюза, которые кардинальным образом подорвали отношения между Москвой и Вашингтоном, что делает невозможным подписание подобных соглашений в сложившихся условиях. Более того, ряд экспертов отмечают, что факт присутствия США в Каспийском море не соответствует национальным интересам РФ.



Напомним, американские войска вошли в Афганистан в 2001 году. Вашингтон считает, что военные силы США якобы обеспечивают стабильность региона. Однако активность террористических организаций на территории Афганистана только возрастает. Объем производства опийного мака в стране с каждым годом растет, о чем говорят отчеты ООН.



Более того, по данным ФСБ РФ и спецслужб Таджикистана, численность террористов в Афганистане после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке только возрастает.



Таким образом, США являются фактором дестабилизации Афганистана, что несет угрозу как России, так и странам Средней Азии, в том числе Казахстану. О дестабилизирующей роли США в регионе заявили в российском МИД 14 марта 2018 года.



Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сенат парламента Казахстана ратифицировал протокол к вышеуказанному соглашению. Согласно документу казахстанские порты на Каспии Актау и Курык включены в маршруты транзита специальных грузов США из Афганистана. Источник - iarex.ru

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