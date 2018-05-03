 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армения приветливо встречает демократические перемены, - Washington Post
09:27 06.05.2018

3 мая 2018 г.

Дэвид Игнатиус | The Washington Post

Армения избавляется от постсоветской болезни

"По-видимому, Армения наконец-то избавляется от своей постсоветской болезни и приветливо встречает демократические перемены благодаря народному движению, которое пока умудряется вести компромиссную политику в отношениях как с Россией, так и с Западом", - пишет в блоге The Washington Post обозреватель Дэвид Игнатиус.

"Массовые уличные демонстрации, проходившие в течение месяца, привели к отставке премьер-министра Саргсяна, а на этой неделе, по-видимому, готовы свергнуть его правящую партию, которая долгое время держится за власть", - говорится в статье.

"Последние 25 лет основная политическая дилемма для Армении - в том, как примирить ее прозападные политические симпатии с ее военной зависимостью от России. Это безвыходное положение способствовало формированию кружка промосковских олигархов вокруг Саргсяна, "откачавшего" из страны значительную часть ее богатства. После распада СССР, несмотря на всю предприимчивость ее народа, коррумпированная и авторитарная Армения так никогда и не взлетела, устремляясь к капитализму, в отличие от некоторых других бывших советских республик и стран Варшавского договора ", - говорится в статье.

Российский президент Путин, "по-видимому, решил: лучше пожертвовать своим союзником Саргсяном, чем рисковать потерять Армению в целом", пишет автор. "Он хотел избежать второй Украины", - сказал Игнатиусу неназванный "лидер реформ". Обозреватель замечает: "Благодаря долгим братским отношениям между Россией и Арменией картины протестов в Ереване могут оказать электризующий эффект и в России".

Коллеги-реформаторы перечисляют несколько факторов, которые помогли лидеру оппозиции Николу Пашиняну прорваться через "постсоветское болото", как пишет автор статьи. "Во-первых, его движение - ненасильственное, с опорой на широкие слои населения - от молодых людей до бабушек", - передает Игнатиус. "Во-вторых, Пашинян отказался принимать чью-либо сторону в споре России и Запада. Он успокоил Москву, заявив, что не намерен выходить из военных и торговых пактов с Россией, если станет премьер-министром".

"Движение Пашиняна обещает перемены, но, как часто бывает с народными восстаниями, детали этих перемен расплывчаты", - замечает автор.

Источник: The Washington Post

Источник - inopressa.ru
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