Китай и США не смогли преодолеть торговые разногласия

09:23 06.05.2018 Расширение торговой войны не за горами



Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ и американская делегация, возглавляемая спецпосланником президента США, министром финансов Стивеном Мнучином, провели с 3 по 4 мая в Пекине обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает 4 мая Синьхуа.



Обе стороны считают, что здоровые и стабильные торгово-экономические связи исключительно важны для Китая и США. Выражена готовность решать вопросы торгово-экономического взаимодействия путем диалога и консультаций.



Стороны в полной мере обменялись мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, решению вопросов в сфере тарифных и нетарифных мер. В некоторых областях был достигнут консенсус.



Подчеркнуто, что и Пекин, и Вашингтон осознают наличие существенных разногласий по ряду вопросов и готовы форсировать работу для их преодоления. Достигнута договоренность о поддержании в этих целях тесных контактов и создании соответствующих механизмов.



5 мая 2018 Источник - iarex.ru

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