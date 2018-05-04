 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американские и иранские сторонники жесткого курса дожидаются краха ядерного соглашения, - Ишаан Тхарур
09:18 06.05.2018

"Мы вступаем в финальную стадию процесса, в завершение которого президент Трамп, вероятно, решит выйти из ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами", - пишет обозреватель The Washington Post Ишаан Тхарур. Вероятность такого исхода тем более велика, что посты госсекретаря и советника по национальной безопасности в США недавно заняли Майк Помпео и Джон Болтон, - громогласные "ястребы", в свое время упорно возражавшие против этого соглашения.

"На взгляд международных наблюдателей, правительств зарубежных стран и даже Госдепартамента, Иран соблюдает условия соглашения, а среди рассматриваемых вариантов нет более эффективного способа обуздать ядерные амбиции Тегерана", - говорится в статье.

"В то время как Иран и Израиль встают в боевую стойку в Сирии, ситуация может стать еще опаснее. Выступление израильского премьер-министра Нетаньяху в понедельник, на котором были представлены якобы новые откровения о коварстве и недобросовестности Ирана, подогрело смелость Трампа и его помощников, хотя многие эксперты сочли, что документы, о которых говорил Нетаньяху, - свод устаревшей и широко известной информации", - пишет автор.

"Хотя самые громогласные противники соглашения считают, что это безответственный пакт со злокозненной ближневосточной державой, другие аналитики указывают, что внутри Ирана ситуация запутанная. Если Трамп выйдет из соглашения, снизится вероятность того, что иранский президент Роухани, который был ярым сторонником дипломатического взаимодействия с Западом, сможет воспротивиться призывам иранских сторонников жесткого курса, которые потребуют, чтобы Иран тоже снял с себя обязательства", - отмечает Тхарур.

В ситуации, когда иранская экономика входит в пике, противники Роухани критикуют его все активнее.

Правда, западные "ястребы" полагают, что наличие в Иране конкурирующих политических лагерей - иллюзия, а Роухани всегда имел обязательства перед аятоллой Хаменеи и "теократической кликой". Автор статьи возражает: "Но скорый срыв соглашения, с которым Роухани связал свое реноме даже перед лицом пламенного внутриполитического сопротивления, может увести мир на гораздо более мрачный путь".

"Много лет будет почти невозможно вновь завлечь Иран за стол переговоров с США, поскольку его лидеры рассудят, что заключать соглашения с США бессмысленно", - написал Илан Голденберг (Center for New American Security).

"Мы окажемся в мире, где Иран постепенно движется к ядерному оружию, подвергается недостаточному давлению и не питает интереса к переговорам, - полагает Голденберг. - Значит, через несколько лет США встанут перед суровым выбором - применить военную силу или уживаться с Ираном, имеющим ядерное оружие".

4 мая 2018 г.

Ишаан Тхарур | The Washington Post

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525587480
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