Президент Кыргызстана держит слово: разъезжает по стране без кортежа и летает на обычных рейсовых самолетах

09:01 06.05.2018 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков держит слово: разъезжает по стране без кортежа и летает на обычных рейсовых самолетах.



Так сегодня, в пятницу, в ходе своей поездке по Иссык-Кулю, глава государства, как простой гражданин приехал в мечеть в Чолпон-Ате и совершил вместе с горожанами пятничный намаз.



Свидетелями передвижения президента по Чолпон-Ате стали жители города, а пользователь Facebook Улан Джумаков выложил на своей странице видео.

"Президент Сооронбай Жээнбеков, без перекрытия дорог и оцепления, просто зашел в мечеть. Это вызывает уважение - быть с простым народом и не возвеличивать себя", - написал Джумаков.



Сооронбай Жээнбеков в первые же дни своего президентства заявил, что намерен бороться с шумными передвижениями, сопровождаемыми перекрытием движения и многочисленным кортежем. И слово свое пока держит. В Кырнете уже не раз появлялось видео, на котором видно, что глава государства по утра едет на работу на служебном авто. И президентский автомобиль наравне со всеми участниками движения стоит на светофорах, пропускает пешеходов и скорую.



27 апреля в сети появилось и вовсе уникальное видео. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел в Ош на обычном рейсовом самолете, и его появление на борту было встречено уважительными и искренними аплодисментами.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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