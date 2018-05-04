 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 04.05.2018
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Переизбрание дискредитированного: Аббас остается главой Организации освобождения Палестины, - Neue Zurcher Zeitung
01:35 06.05.2018

83-летнего Махмуда Аббаса снова избрали на пост главы Организации освобождения Палестины (ООП). Он извинился за свои антисемитские выпады, однако это ему не поможет, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид.

В завершение четырехдневного заседания Палестинского национального совета в городе Рамаллах Махмуд Аббас, как и ожидалось, был переизбран на пост главы исполнительного комитета ООП. "Хамас", "Народный фронт освобождения Палестины" и "Палестинский исламский джихад" бойкотировали голосование. В "Хамас" заявили, что Аббас не является представителем палестинского народа, передает издание.

"Это верно, - соглашается Шмид. - Избрание Аббаса - это избрание абсолютно дискредитированного человека. В Палестине его большей частью презирают, потому что после провала последних мало-мальски серьезных мирных переговоров в 2014 году он бездеятельно наблюдает за тем, как Израиль своей политикой расселения месяц за месяцем отбивает у палестинцев землю, которую они считают частью своего будущего государства. Вместо этого Аббас интенсивно сотрудничает с органами безопасности Израиля, которые в итоге гарантируют его личное благополучие. Единство Палестины по-прежнему остается несбыточной мечтой вопреки недавней громкой клятве. "Фатх" и "Хамас" смертельно ненавидят друг друга. Перед остальным миром Аббас опозорился своими антисемитскими выпадами, которые, вероятно, показали другим странам, что Аббас не является партнером, пригодным для конструктивных мирных переговоров".

Аббас считает себя историком и толкователем современной истории, а его антисемитские высказывания и теории заговора не новы, отмечает автор. При этом Аббас - политик-реалист. При необходимости он сразу же утверждает обратное, как, например, в 2011 году, когда в интервью он заявил, что "слышал от израильтян" о шести миллионах убитых и "может это принять".

В пятницу Аббас извинился за свои недавние антисемитские высказывания, заявив, что уважает еврейскую веру. "Запоздалое оправдание мало поможет Аббасу. Его халатное обращение с правдой и словами лишает его всякого доверия", - заключает журналист.

4 мая 2018 г.

Ульрих Шмид | Neue Zürcher Zeitung

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525559700
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