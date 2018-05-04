 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На самом крупном острове Гавайев крепко извергается вулкан Килауэа. Объявлено ЧП
00:23 06.05.2018

На Гавайях извергается вулкан Килауэа

Столб дыма и пепла, поднимающийся над вулканом, виден за многие километры

На крупнейшем острове Гавайев началось извержение вулкана Килауэа, расположенного недалеко от поселения Леилани-Эстейтс, в котором проживают примерно 1700 человек.

На острове объявлено чрезвычайное положение, ведется эвакуация местных жителей.

Как сообщило в "Твиттере" местное Агентство гражданской обороны, в зоне эвакуации зафиксирован очень высокий уровень диоксида серы, представляющий опасность для населения.

Извержению предшествовали сильные подземные толчки, ощущавшиеся в последние дни.

Боковой шлаковый конус Пуу-оо вулкана Килауэа обрушился в начале недели, и лава начала стекать по склону в направлении жилых кварталов.

Всю последнюю неделю власти предупреждали местных жителей о необходимости быть готовыми к эвакуации, поскольку, предупреждали ученые, вулкан не будет подавать явных признаков начинающегося извержения.




Местная жительница Майджа Стенбак:

Мы живем в Леилани-Эстейтс, в шести кварталах от места извержения.

Нас эвакуировали пару часов назад, и теперь мы ночуем у друзей. Мы - это я, моя дочь, ее бойфренд, двое их детей, которым шесть лет и 20 месяцев. Нас всех запихнули в машину и увезли.

Через полчаса после начала извержения сообщения о нем появились в соцсетях, и мы с дочкой пошли посмотреть. Извержение можно услышать и почувствовать на расстоянии в полмили, и чем ближе подходишь, тем сильнее оно чувствуется.

Как будто кто-то играет очень громко на басу: вы действительно чувствуете эту мощь и лаву.

Цвет лавы был невероятный, и звук тоже. Звук очень взрывной, как будто взрыв вырывается из отверстия с огромной силой. Вы его больше чувствуете, чем слышите.

Губернатор Гавайев Дэвид Игэ мобилизовал резервистов Национальной гвардии, которые будут помогать эвакуировать тысячи местных жителей.

На телевизионных кадрах видно, как лава, стекающая с горы Килауэа, прорывается сквозь дорогу и прилегающие к ней сады.

На крупном плане, снятом с дрона, видно лаву, пробивающуюся сквозь трещину в лесистом жилой районе и растекающуюся по дороге.

Вулкан Килауэа считается одним из самых активных в мире. Он извергался в 2008, 2011, 2014 и 2017 годах.

Он расположен к юго-востоку от более высокого вулкана Мауна-Лоа и находится практически на его склоне. Но это отдельный вулкан, поскольку он имеет самостоятельную магматическую камеру.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525555380
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